Ulm Die sechs Besten regionale Spitzenköche vereint in einer Küche

Ulm / Hans-Uli Mayer

Eine Küchenparty der besonderen Art haben gestern 100 Gäste im Gourmet-Restaurant Siedepunkt in Ulm erlebt. Auf Einladung des Küchenchefs Christoph Hormel haben sechs Köche der Extraklasse ihr Können unter Beweis gestellt. Das Who’s Who der regionalen Spitzengastronomie war versammelt, erstmalig gemeinsam am Herd die drei Sterneköche (v.l.) Hormel (Siedepunkt), Klaus Buderath (Seestern, Lago) und Hans Häge (4. v.l. Zum Bad, Langenau). Unterstützt wurden sie von Peter Ebbinghaus (3. v.l., Ebbinghaus, Burgrieden), Hendrik Ketter (5. v.l., Neuhof am See) und Michael Straub (Oberschwäbischer Hof, Schwendi) beim Flying Buffet. Ausführlicher Bericht folgt.