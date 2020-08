Wieder 21 neue Corona-Infizierte. Das vermeldet das Landratsamt Alb-Donau am Dienstag. In der Stadt Ulm sind es 13, im Alb-Donau-Kreis weitere acht. Damit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 20,2 – dieser Wert, den das Landratsamt bekanntgibt, rechnet allerdings das Infektionsgeschehen in Stadt und...