Ihre letzte Kolumne erschien am vergangenen Samstag, 26. September, 16:41 Uhr. „Sechs Aktien-Tipps, wenn’s etwas mehr Risiko sein darf“, lautete der Titel. Knapp 48 Stunden später war Beate Sander tot. Die „Börsen-Oma“ aus Ulm starb am Montag nach langer Krebs-Krankheit. Sander wurde 82 Jahre alt.

Bestseller-Autorin, Unternehmens-Beraterin, Millionärin: Beate Sander fand ihr Glück an der Börse. Mit 59 Jahren erwarb die gebürtige Rostockerin ihre erste Aktie. Mit 74 Jahren wurde sie zur Millionärin. Bis zu ihrem Tod steigerte sie ihr Vermögen auf knapp drei Millionen Euro. Eine Erfolgsgeschichte – made in Ulm.

Beate Sander: Von der Realschullehrerin zur Multi-Millionärin

Sander kam mit 13 Jahren in die Münsterstadt, ließ sich zur Lehrerin ausbilden. Danach arbeitete sie jahrelang an einer Realschule in Neu-Ulm. Ihre Leidenschaft, Wissen zu teilen, behielt Sander auch an der Börse. Sie schrieb über 50 Bücher, etwa den Bestseller „Aktien- und Börsenführerschein“. Sie verfasste Wirtschafts-Kolumnen, etwa für die „Bild“-Zeitung. Sie leitete Aktien-Seminare, unter anderem an der Ulmer Volkshochschule.

Das war das letzte große Ziel der „Börsen-Oma“

Sander arbeitete. Zeitweise 18 Stunden am Tag. Zuletzt soll sie an ihrem Schreibtisch geschlafen haben, weil sie so ihre Schmerzen besser ertragen könne. Die Ulmerin kämpfte lange gegen den Krebs. Ihr letztes großes Ziel: die Frankfurter Buchmesse im Oktober zu besuchen. Sie starb 16 Tage vor Beginn der Veranstaltung.

Beate Sander: Das waren ihre Lebensstationen

Geboren: Dezember 1937

Überlebte einen Luftangriff im zweiten Weltkrieg

Verließ die DDR im Alter von 13 Jahren Richtung Ulm

Arbeitete 45 Jahre lang als Realschullehrerin

Hat zwei Kinder

Kaufte 1996, als 59-Jährige, ihre erste Aktie

Hatte an der Börse ein Startkapital von 60.000 D-Mark

Steigerte ihr Vermögen auf knapp drei Millionen Euro