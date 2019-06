Knapp 400 Landwirte informieren sich auf den Versuchsfeldern der DSV. Gefragt sind Sorten, die weniger gedüngt werden müssen und hohen Ertrag bringen.

Hitze und Trockenheit verdarben im vergangenen Jahr den Landwirten die Ernte. Heuer sieht es – bis jetzt – gut aus. Auf den Versuchsfeldern der DSV (Deutsche Saatveredelung) bei Kleinallmerspann haben sich in den vergangenen Tagen insgesamt knapp 400 Landwirte und landwirtschaftliche Fachschüler informiert. 50 Landwirte aus der Region sind am Montagabend vor Ort. Sogar aus dem Umkreis von Tübingen ist Kurt Wandel angereist. Seine Familie bewirtschaftet dort 150 Hektar. Ihn interessieren vor allem Saaten für die Zwischenfrucht. „Sie muss in die Fruchtfolge passen“, sagt er und zeigt auf ein Feld: „Das hier ginge nicht nach Raps.“ Auf der Parzelle steht eine Mischung, die Phacelia und Senf enthält. Vor allem der Senf passe nicht, er ist ebenfalls ein Kreuzblütler. Wandel deutet auf eine andere Parzelle, auf der Kornblumen, orangefarbener Islandmohn und Cosmeen blühen. „Das ist bestimmt teuer“, vermutet er. „Das ist was fürs Auge und kann nahe von Ortsrändern gesät werden.“

Pilzresistentes Korn gesucht

Landwirtschaft Feldbegehung und Sortenschau auf einem Acker

Ein älterer Landwirt, der nicht namentlich genannt werden möchte, kommt aus Ruppertshofen. Seine Familie bewirtschaftet 85 Hektar und verfüttert das Getreide an die eigenen Schweine. Sich selbst ein Bild zu machen, sei unverzichtbar. Weil sein Sohn, der Betriebsleiter, derzeit an der Adria weilt, ist er gekommen und notiert auf seinem Block, welche Weizen- und Wintergerstensorte fusariumresistent ist. Fusarium ist ein Pilz, der Gifte bildet: „Schweine reagieren empfindlich auf diese Pilze. Sie werden nicht trächtig.“ Die Sorten, die der Bauer jetzt notiert, werden erst kommendes Jahr ausgesät. Das Saatgut für den Herbst wurde bereits vor einigen Tagen auf den Hof geliefert. „In drei Wochen ist Ernte, danach wird die Zwischenfrucht gesät.“ Die Zwischenfrüchte seien wichtig, sagt der Landwirt. „Oft bleibt noch Stroh auf dem Feld. Das und die Zwischenfrucht beleben den Boden. Wicken und Erbsen binden den Stickstoff aus der Luft. Der Rettich durchwurzelt den Boden tief.“

„Die Landwirtschaft ist im Wandel“, sagt Junglandwirt Gerhard Pfaff aus Künzelsau und nennt drei Punkte:, „Das Wetter, Greening und die Düngeverordnung. Wir dürfen immer weniger düngen und brauchen deshalb stickstoffeffizientere Pflanzen.“ Auf die Politik und die Diskussionen über Landwirtschaft und Tierhaltung ist er nicht gut zu sprechen. „Wir haben einen Schweinebestand im Land wie in den 1950er-Jahren. Die Selbstversorgungsrate geht nach unten.“ Bei Umfragen spräche sich die Mehrheit der Verbraucher für Tierwohl und Bio aus, aber „an der Ladentheke liegt alles nebeneinander und da geht es zu 90 Prozent über den Preis“. Ihn ärgert zudem, dass Zuckerrübenbauern im EU-Ausland vorhandene Vorräte des mit Neonicotinoiden gebeizten Saatguts verwenden könnten. „Es muss eine vergleichbare Marktlage geben.“

Verständnis für diesen Unmut zeigt Heike Lichtenfeld, Leiterin des DSV-Regionalbüros in Ilshofen: „Lebensmittel sind was Wichtiges. Wir haben gute Produkte. Aber der Wert wird nicht anerkannt. Das größte Problem, das ich sehe, sind die niedrigen Preise.“ Wie Lichtenfeld und Vertriebsleiter Dieter Gehrig berichten, ist DSV bei Back- und Brauweizen, bei Raps Marktführer in der Region. Bei Biogetreide, Gras und Zwischenfrüchten sei man gut im Markt. Der Trend bei den Neuzüchtungen gehe dahin, Sorten zu entwickeln, die effizienter im Nährstoffverbrauch sind, also weniger gedüngt werden müssen. Trockentoleranz und Schädlingsresistenz seien weitere immer wichtiger werdende Faktoren. Gehring: „Die Züchtungen werden europaweit entwickelt, eine Sorte allein für Deutschland zu züchten, macht keinen Sinn. Es es ein umkämpfter Markt.“

