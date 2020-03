„Damit mehr Frauen in Entscheidungspositionen kommen, brauchen wir eine harte Frauenquote.“ Die beiden Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (GAL) und Jessica Tatti (Die Linke) waren sich einig, dass politische Vorgaben zur Chancengleichheit von Frauen nötig sind. Am Weltfrauentag am Sonntag fand bereits zum achten Mal das Internationale Frühstück statt, das FERDA international, das Familienforum Reutlingen und das Forum muslimischer Frauen des Landkreises Reutlingen ausrichteten. Rund 100 Frauen waren ins Gemeindezentrum Hohbuch gekommen.

Es geht um Teilhabe und Gleichwertigkeit

Susanne Stutzmann (FERDA, Familienforum) und Eva Sowada (Forum muslimischer Frauen) begrüßten die Gäste. Das Frühstück sei eine Möglichkeit, sich ungeachtet von Alter, Herkunft oder persönlicher oder beruflicher Biografie auszutauschen und Netzwerke zu bilden. „Frauenrechte sind Menschenrechte“, zitierte Stutzmann das Aktionsprogramm der Menschenrechtsweltkonferenz. Sie sei, sagte Ulrike Hotz in ihrer Begrüßungsansprache, im wahrsten Sinne des Wortes Reutlingens Erste Bürgermeisterin. Als sie im Jahr 2000 dazu gewählt wurde, sei eine Frau in dieser Position noch ein Novum gewesen. Erst 2018 habe man auch 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern können, nachdem 1911 der Frauentag mit dem Ziel des Wahlrechts ins Leben gerufen worden war. „Dabei geht es um Repräsentanz, um Teilhabe, um Gleichwertigkeit in Chancen und Rechten, um letztlich nichts anderes als den Kern unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts“, so Hotz.

In Reutlingen habe sich in vielen Jahren ein Netzwerk gebildet, das das fortlaufende Engagement der Frauen für Gleichberechtigung widerspiegele. Frauen setzten sich für ein friedvolles Zusammenleben ein, gäben Orientierung, zeigten Perspektiven auf und schützten nicht zuletzt auch vor Gewalt. „Doch man braucht eben auch die Unterstützung und Stärkung der Frauen durch die politisch Verantwortlichen“, sagte Hotz.

Kinder und Karriere

„Es gibt eine Frauenquote, aber es sind eben nur 21 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten und 30 Prozent in der Wirtschaft“, so Müller-Gemmeke. „Trotz vieler Initiativen geht es erst mit einer Quote für die Führungsebene in Sachen Gleichberechtigung richtig voran.“

„Parteien, die ihre Landeslisten 50 zu 50 besetzen, haben auch einen größeren Frauenanteil“, sagte Tatti. Bei bestimmten Themen könnten Frauen nur von Frauen repräsentiert werden. Beispielsweise sollten sich Frauen nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen.

„Die Kinderbetreuung ist das A und O und muss funktionieren, ob Frauen arbeiten gehen oder sich ehrenamtlich einbringen“, sagte auch Müller-Gemmeke. Betriebe sollten überlegen, ob Home Office möglich sei.

Eine Vollzeitbeschäftigung solle flexibel zwischen 30 und 40 Stunden angesetzt werden. „Hier brauchen wir gesetzliche Rahmenbedingungen, damit das Denken in den Köpfen vorankommt.“ Es solle auch Normalität werden, dass Väter Pflegearbeiten übernähmen und sich mehr in die Familie einbrächten.

Beide Politikerinnen wiesen aber auch darauf hin, dass Frauen mehr Selbstwertgefühl brauchten, um mitzumischen. „Wenn man was zu sagen hat, muss man auch den Mund aufmachen“, sagte Tatti.

„Man muss lernen, auch mal die Ellenbogen einzusetzen und sich ein eigenes positives Selbstbild anzueignen.“