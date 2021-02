Beschleunigen statt bremsen: Fortschritt statt Armut“ ist Regine Vohrers Wahlflyer überschrieben. Die 63-jährige Unternehmerin aus Sondelfingen möchte für die FDP im Wahlkreis 60 in den Stuttgarter Landtag einziehen. „Ich bin in einem Alter, in dem ich Lust habe, etwas Neues zu machen“...