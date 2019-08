Karin Ensle hat genug von der Knallerei: Die Eningerin hat eine Petition beim Bundestag eingereicht. Sie will eine Änderung des Sprengstoffgesetzes erreichen – private Feuerwerke sollen verboten werden, fordert sie. Böllerei zum Geburtstag oder zur Hochzeit? „Das ist unnötig wie ein Kropf“, sagt die Eningerin. „Vor allem die Tiere leiden da sehr“, sagt die Besitzerin eines Hundes. Auch ihrer Mutter rauben die privaten Feuerwerke regelmäßig den Schlaf, sagt sie.

13 Feuerwerke am Wochenende in Folge

Sie hätten aufgeschrieben, wie oft das in den vergangenen Wochen der Fall war: „Wir kamen auf 13 Wochenenden in Folge“, sagt Ensle. Auch von anderen Eningern habe sie ähnliche Rückmeldungen bekommen. Eine Frau habe beispielsweise berichtet: Kaum schlafen die Kinder endlich, wachen sie am Wochenende durch die Knallerei auch wieder auf. Das Feuerwerk an Silvester will Ensle nicht einschränken, das sei eine Nummer zu groß. „Aber man überlebt es, wenn man am Geburtstag kein Feuerwerk hat.“

Im Eninger Rathaus sieht man die Sache etwas gelassener: Privatpersonen dürfen außerhalb von Silvester und Neujahr sowieso nicht mehr böllern, sagt Christopher Ott vom Ordnungsamt. Das habe man schon vor Jahren verboten, weil es tatsächlich überhand genommen habe.

Nur Pyrotechniker dürfen privat böllern

Ausnahme: Wer die Ausbildung zum Pyrotechniker gemacht hat, der darf auch unter dem Jahr Feuerwerke zünden. Dafür benötigt er keine Genehmigung – so steht es im Bundesgesetz und darauf hat das Eninger Ordnungsamt keinen Einfluss. Er muss sein Vorhaben lediglich 14 Tage vorher auf dem Rathaus anmelden und gewisse Regeln einhalten – denn wie jede Lizenz kann einem auch diese wieder entzogen werden.

Wer kein Pyrotechniker ist und trotzdem unter dem Jahr böllert, muss mit Geldstrafen rechnen, wenn er erwischt wird. Diese können von 100 Euro bis theoretisch 10 000 Euro reichen. Korrekt angemeldete Feuerwerke gab es 2019 bislang fünf in Eningen, 2018 waren es knapp zehn. Für Karin Ensle ist das die Bestätigung: Viele machen es illegal. Außerdem höre man in Eningen ja auch die Feuerwerke aus Reutlingen und Pfullingen.

