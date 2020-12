Am Spätnachmittag kam es nach Angaben der Stadtverwaltung in der Max-Planck-Straße in Reutlingen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Gebäudebrand. Um 16.23 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst der Notruf. Anwohner hatten in der Straße Am Heilbrunnen Flammen bemerkt, die aus dem Dach eines unbewohnten Hauses loderten.

Obergeschoss im Vollbrand

Bei Eintreffen der Feuerwehr Reutlingen stand das erste Obergeschoss in Vollbrand. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften der Abteilung Berufsfeuerwehr und der Abteilungen Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte und Betzingen im Einsatz. Zur Absicherung der Einsatzkräfte wurde der Rettungsdienst, der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und die DRK-Bereitschaft Reutlingen alarmiert. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mehrere Paralleleinsätze

Parallel zum Brand musste die Feuerwehr zu drei weiteren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Bereits um 15.34 Uhr war daher die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte zur Wachbesetzung alarmiert worden, nachdem die Kräfte der Berufsfeuerwehr zusammen mit der Bergwacht zur Rettung einer verletzten Person aus unwegsamem Gelände alarmiert worden war.