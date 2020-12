Die Feuerwehr Reutlingen rückte am Montagmorgen (28.12.2020) kurz nach 7.15 Uhr mit einem Aufgebot von zehn Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften aus, um einen Brand im Seniorenzentrum in der Gutenbergstraße in Reutlingen zu löschen. In dem Zimmer eines Bewohners des Gustav-Werner-Stifts/Bruderhaus-Diakonie war Feuer ausgebrochen, das laut Einsatzleiter Dirk Mettenberger jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Bewohner oder die Bewohnerin des Zimmers blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Da die Reutlinger Feuerwehr schnell reagierte, griff der Brand nicht auf andere Zimmer des Pflegeheims über. Die Gutenbergstraße musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden.