„Wir sehen uns einfach in der Verantwortung vor den hohen Infektionszahlen, die wir haben“, sagte Jürgen Zieger (SPD) am Donnerstag, den 8.10.2020, dem Südwestrundfunk (SWR).

Esslingen: Kritische Marke überschritten

Der Kreis hatte am Vortag als erste Region im Land die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Er gilt nun offiziell als einer von aktuell rund zehn innerdeutschen „Hotspots“. Das Landratsamt will am Donnerstag (14.00 Uhr) über konkrete Maßnahmen gegen die weitere Verbreitung des Virus informieren.

Minister appelliert an Bevölkerung

Gesundheitsminister Manne Lucha appelliert eindringlich an die Bevölkerung, die Corona-Regeln strengstens einzuhalten. Lucha: „Wir müssen eine diffuse Ausbreitung des Virus unbedingt verhindern. Dazu brauchen wir die Mithilfe aller in der Bevölkerung!“