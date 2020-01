Am 2. Januar reichte Harry Ebert per Fax im Landratsamt des Zollernalbkreises seinen Antrag auf Entlassung vom Amt des Burladinger Bürgermeisters ein (die HZ berichtete).

Die Gemeindeordnung sieht unter bestimmten Bedingungen vor, dass ein Bürgermeister die von ihm eingereichte Entlassung innerhalb von zwei Wochen wieder zurücknehmen kann. Tatsächlich argwöhnte mancher Burladinger Bürger – und mutmaßten auch Gemeinderäte –, Harry Ebert könne noch eine Volte drehen und seine Kündigung zurückziehen, den Rücktritt vom Rücktritt erklären.

Landratsamt bestätigt: Rückzugsfrist ist verstrichen

Die Rückzugfrist von zwei Wochen ist mittlerweile verstrichen. Ist der Abschied Eberts damit endgültig? Die Pressestelle des Landratsamtes teilte dazu auf Anfrage der HZ: „Die Frist von zwei Wochen nach Einreichung des Antrages auf Entlassung ist abgelaufen und wir haben keinen Widerruf erhalten. Die Entlassungsverfügung wurde Herrn Ebert zugestellt und entfaltet zum 1. Juni 2020 ihre Wirkung, so dass er mit Ablauf des 31. Mai aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet.“

Im Landratsamt geht man weiter davon aus, dass sich der Burladinger Gemeinderat in seiner „Februarsitzung mit den Modalitäten der Ausschreibung und Wahl“ beschäftigt. Es könnte aber schneller gehen: Alexander Schülzle, Sprecher der Freien Wähler, plädierte in einem Gespräch mit der HZ vor zwei Wochen dafür, die Stelle des Burladinger Bürgermeisters so früh wie möglich auszuschreiben und auch den Wahltermin schnell festzulegen. Am besten noch in der Januarsitzung, die am kommenden Donnerstag stattfindet.

In der Haushaltsklausursitzung, die kürzlich stattfand, stieß dieser Vorschlag offenbar auch bei den anderen Fraktionen auf offene Ohren. Der Wahltermin könnte demnach tatsächlich schon kommende Woche feststehen.

Was auf jeden Fall fest steht: Alexander Schülzle kann jetzt die Sektkorken knallen lassen! Auf diese Weise wollte er den Rücktritt Eberts schon vor Monaten feiern. Es wurde allerdings nichts daraus. Entgegen der Ankündigung, das Rathaus Ende Oktober zu verlassen, räumte der Bürgermeister seinen Posten erst Mal nicht. Als Anfang des neuen Jahres die Nachricht aus dem Landratsamt kam, Ebert habe seine Entlassung eingereicht, gab sich der Freie Wähler vorsichtiger. Er glaube erst an den Rücktritt, wenn es felsenfest amtlich sei, sagte er. Dann erst würden die Korken knallen. Es ist soweit.

Wahl frühestens drei Monate vor Ausscheiden möglich

Die Neuwahl kann laut Gemeindeordung frühestens drei Monate vor dem Ausscheiden des Bürgermeisters stattfinden. Der spätest mögliche Termin ist einen Monat vor dem Ausscheiden.

Das könnte dich auch interessieren