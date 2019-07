Am 30. Juli 1969, vor 50 Jahren, gerät die Welt in der kleinen Gemeinde Boll auf einen Schlag aus den Fugen: Der Absturz eines Privatflugzeugs im Wald nahe der Burg Hohenzollern löst weltweites Medieninteresse aus. Unter den Opfern ist Konstantin Prinz von Bayern – der Ururenkel von König Ludwig I.

Die Gemeinden rund um die Zollernburg geraten an jenem Mittwoch 1969 in einen regelrechten Schockzustand: Ein Privatflugzeug ist in den Wald gestürzt. Schnell wird bekannt: Neben Josef Schöpf aus München und Anton Baumann aus Manching ist auch Konstantin Prinz von Bayern unter den Opfern. Die Anteilnahme der Bevölkerung ist groß.

Bis Donnerstagvormittag gehen bei der Kriminalpolizei in Hechingen ununterbrochen Ferngespräche ein. Fernsehsender, Radiostationen, Zeitungen, Nachrichtenagenturen: Alle wollen berichten, alle bemühen sich um Informationen über das Unglück.

Nicht nur deutsche Medien, sondern die ganze Weltöffentlichkeit nimmt von dem traurigen Ereignis nahe der Burg Hohenzollern entsetzt Kenntnis. In der Umgebung verbreitet sich die Nachricht ohnehin in Windeseile. In den Orten rund um die Burg stehen die Menschen zusammen. Viele haben Tränen in den Augen.

Den Helfern, die oberhalb von Boll (Friedrichsthal) im Gewann „Obere Weinhalde“ eintreffen, bietet sich ein Bild des Schreckens. Die ersten Eindrücke in dem steilen Waldstück legen die Vermutung nahe, dass der Pilot möglicherweise auf dem Flugplatz Degerfeld notlanden wollte. Dazu kam es nicht mehr, denn wahrscheinlich versuchte er bei schlechter Sicht Blickkontakt zum Boden herzustellen.

Dabei streifte die Maschine die Gipfel der Bäume auf der Bergkuppe. Beim ersten Baumkontakt verlor das Flugzeug bereits Teile der Schraube, wie in Archiven dokumentiert ist. 25 Meter daneben lagen weitere Wrackteile und das Leitwerk des kleinen Flugzeuges. Auf einem Trümmerteil der Unglücksmaschine ist noch der Schriftzug „Taifun“ lesbar. Offensichtlich war das folgenschwere Unglück auf starken Nebel zurückzuführen.

Die tödlich Verunglückten werden noch am Unfalltag kurz vor Mitternacht durch Zivilschutzhelfer, die dem Hechinger Landratsamt unterstehen, geborgen und zum Hechinger Friedhof „Heiligkreuz“ in die Leichenhalle gebracht. Einige Stunden später, am frühen Morgen, treffen Gerichtsmediziner aus Tübingen ein und untersuchen die Leichen. Gegen 12 Uhr werden sie freigegeben und nachmittags bereits in ihre Heimatorte überführt. Unterdessen ist am Unfallort ein Sachverständiger eingetroffen, der Untersuchungen im Trümmerfeld vornimmt und herausfinden soll, warum die Maschine verunglückt ist.

Der Experte ist später sicher: Eine technische Ursache für den Absturz ist auszuschließen. Denn dann wäre das Flugzeug dem Sachverständigen zufolge abgesackt und nicht – eine Schneise ziehend – in den Wald gekracht und an einem Baum zerschellt. Für den Fachmann ist klar: Die Maschine ist zu niedrig geflogen. Der Pilot und die beiden Passagiere wurden bei dem Absturz mit großer Wucht aus der Kabine geschleudert – sie lagen rund elf Meter vom Rumpf des Flugzeuges entfernt. Sie waren sofort tot.

An der Unglücksstelle kämpfen Polizei und Rettungskräfte – schon damals – mit Gaffern. Denn nicht nur Pressevertreter eilen an die Absturzstelle, um von dem Unglück zu berichten. Auch zahlreiche Schaulustige fühlen sich von dem tragischen Unglück angezogen – darunter sogar Schulkinder. Und, so ist den Aufzeichnungen zu entnehmen: Eine große Anzahl an Personen des öffentlichen Lebens – die sich vor Ort informieren wollten – macht den Ermittlern in den ersten Stunden nach dem Absturz zu schaffen. Die Polizei ist da bereits mit allen verfügbaren Kräften im Wald bei Boll im Einsatz. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags weiten die Ermittler die Absperrung rund um die Absturzstelle aus, um dem Ansturm an der Absturzstelle Herr zu werden.

Das Flugzeug, eine Messerschmitt ME 108 Taifun, war am Mittwoch um 15.57 Uhr in Offenburg gestartet. Dort hatte Prinz Konstantin zuvor an der Familienfeier einer bekannten Verlegerfamilie teilgenommen: Aenne Burda feierte ihren 60. Geburtstag. Drei Menschen saßen im Unglücksflugzeug: Konstantin Prinz von Bayern, dessen Freund Josef Schöpf aus München und Anton Baumann aus Manching. Baumann war früher Pilot bei Messerschmitt, Schöpf war dort einst als Berater tätig.

Das größte Interesse, auch international, gilt nach dem Absturz jedoch Konstantin Prinz von Bayern (aus dem Hause Wittelsbach), dem Ururenkel von König Ludwig I. von Bayern. Er vertrat vom 19. Oktober 1965 bis zu seinem tragischen Tod als CSU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag den Wahlkreis München-Mitte. Beigesetzt wird der prominente Verunglückte später auf dem Familienfriedhof der Wittelsbacher bei der Klosterkirche Andechs, oberhalb von Herrsching am Ammersee.

Nach dem Unglück am 30. Juli 1969 machen sich nicht nur Gaffer auf den Weg an die Absturzstelle – in Jungingen zögern einige Bürger nach dem Absturz keine Sekunde: Sie rüsten sich mit Verbandsmaterial, leicht tragbarem Werkzeug und Hilfsmitteln für die Erste Hilfe aus. Damit machen sie sich auf den langen und beschwerlichen Weg durch den steilen Wald, wo sie zu diesem Zeitpunkt noch Verletzte vermuten.

Die freiwilligen Helfer stellen sich der Ungewissheit, sie müssen mit allen vorstellbaren Szenarien rechnen: Denn weder über die Zahl der Opfer noch über die Größe des Flugzeugs gibt es zunächst Informationen. Die mutige Aktion, die den Bürgern aus Jungingen später hoch angerechnet wird, macht sie in der Killertalgemeinde später zu Helden. So ist es in den Archiven dokumentiert.

In der Nacht vom Unglückstag auf Donnerstag trifft die Witwe des tödlich Verunglückten Adeligen, Kronprinzessin Helena mit ihrem Sohn Adalbert, in Hechingen ein – sie wird vom persönlichen Referenten des damaligen Münchener Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel begleitet. Der Polizeipräsident aus München hatte sie an den Unglücksort bringen lassen. An der Unglücksstelle angekommen, muss sie ihren schwersten Gang antreten – und die Toten identifizieren. Später treffen auch Erbprinz von Fürstenberg und Graf Solms in Hechingen ein.

Der zutiefst erschütterte Louis Ferdinand Prinz von Preußen ruft in den Tagen nach dem Unglück immer wieder in den Hechinger Zeitungsredaktionen an, um Einzelheiten dieses fürchterlichen Szenarios zu erfahren. Er will stets auf dem aktuellen Stand der Lage sein, liegt der Unfallort doch nahe des Stammsitzes des preußischen Königshauses und der Fürsten von Hohenzollern.

Äußerst schwierig gestaltet sich die Bergung der zerstörten Maschine. Mehr als 20 Helfer des Bergungszuges aus Hechingen unter der Leitung von Josef (Sepp) Pfister und Bergungsspezialisten der Messerschmitt-Werke sehen sich einer gigantischen Aufgabe gegenüber. Wie sollen die schweren und großen Flugzeugteile aus dem Waldstück geborgen werden? Erst nach ausgiebigen Erkundungen und Abwägungen der Experten vor Ort beginnen die Helfer mit der Arbeit.

Rund 300 Kilogramm wiegt allein der Motorblock der Maschine: Die Einsatzkräfte bergen ihn allein mit Muskelkraft und einer Menge Improvisation aus dem steilen und unwegsamen Gelände. Außerdem müssen die Helfer hunderte kleinere Trümmerteile der „Taifun“ für weitere Untersuchungen der Sachverständigen sichern. Die Männer klettern mit Steigeisen auf Bäume, um alle Wrackteile zu Boden zu bekommen. Größere Teile der zerstörten Maschine zerlegen sie für den Transport. Außerdem müssen sie die Kraftstofftanks der „Taifun“ auspumpen, der Explosionsgefahr wegen – und um zu verhindern, dass Kraftstoff im Wald ausläuft.

Den Abtransport bewältigten die Männer teils zu Fuß durch das Waldgebiet, auch auf Gemarkung Jungingen. Kleine Passagen können sie mit extrem geländegängigen Fahrzeugen des Zivilschutzes meistern. Später werden direkt an der Absturzstelle, mitten im unwegsamen Wald, drei große weiße Kreuze mit den Namen der zu Tode gekommenen aufgestellt. Sie erinnern bis heute an das Unglück bei Boll.

Konstantin Prinz von Bayern war der Sohn von Adalbert Prinz von Bayern (1886–1970) und Auguste von Seefried auf Buttenheim (1899–1978), Nach einem Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg war er am Oberlandesgericht Karlsruhe tätig. 1947 begann er eine journalistische Laufbahn: Er schrieb für die Neue Revue, die Süddeutsche Zeitung und die Bunte. 1965 zog er für die CSU in den Bundestag ein. Kurz nach Erscheinen seines politischen Werks „Die Zukunft sichern“ starb er bei dem Absturz unterhalb der Zollernburg.