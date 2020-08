Im Kreis Göppingen hat das Corona-Testzentrum in der Ulmer Straße 60 in Eislingen werktags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Wer aus dem Urlaub kommt, kann sich dort innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen, wobei möglichst geeignete Nachweise wie Bordkarten mitzubringen sind. In der vergangenen Woche erlebte das von der Kreisärzteschaft betriebene Zentrum jedoch einen so großen Ansturm, dass manche Besucher auf den nächsten Tage vertröstet werden mussten.

Corona-Testergebnis vom Airport Stuttgart braucht teilweise drei Tage und länger

Während die Übermittlung von Ergebnissen aus dem Testzentrum am Flughafen Stuttgart laut dem Betreiberlabor über die Corona-Warn-App jedoch bis zu drei Tagen und per Post noch länger dauern kann, sollen die Resultate in Göppingen nach Angaben des Landratsamts spätestens nach 5 Tagen vorliegen. Positive Tests werden indes sowohl in Eislingen als auch am Flughafen normalerweise innerhalb von 48 Stunden telefonisch kommuniziert.