Täglich werden Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. So auch in Baden-Württemberg – hier die aktuellen Zahlen der Corona-Infizierten, Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus und Geheilte aus dem Landkreis Göppingen.

Bereits seit Wochen gibt es mehr Geheilte als neu Erkrankte. Am 12./13. Mai war die Zahl der aktiven Fälle nur noch zweistellig. Am Freitag, 8. Mai, war erstmals ein Tag ohne Meldung von neuen Corona-Erkrankungen zu verzeichnen.

Landkreis Göppingen: Aktuelle Zahl der Corona-Infizierten und Toten

So viele Menschen im Landkreis Göppingen sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet oder daran gestorben:

Einwohner: 258.188

Corona-Infizierte seit Beginn der Pandemie (inklusive Todesfälle und Geheilte): 784

Corona-Tote: 40

Geheilt und aus der Quarantäne entlassen: 659

Aktuell Erkrankte: 85

Stand: 20.5.20, 18.42 Uhr

So ist die Corona-Lage in Göppingen und Geislingen

Helfenstein-Klinik in Geislingen sind die Mitarbeiter nach wie vor voll gefordert. Falls erforderlich, stehen auch das Christophsbad sowie Rehakliniken in Bad Boll für die Versorgung von Corona-Kranken zur Verfügung. Sowohl in der Klinik am Eichert in Göppingen als auch in dersind die Mitarbeiter nach wie vor voll gefordert. Falls erforderlich, stehen auch das Christophsbad sowie Rehakliniken in Bad Boll für die Versorgung von Corona-Kranken zur Verfügung.

bestätigten COVID-19-Fällen, die an das baden-württembergische Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg gemeldet wurden. Diese können unter Umständen wegen Übermittlungsverzögerungen zwischen den Behörden von lokal bekannten Werten abweichen.