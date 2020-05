Der fraktionslose Göppinger Wahlkreisabgeordneteruft am Samstag, 23. Mai, in Stuttgart zu einerauf, nachdem sich mit Michael Ballweg der bisherige Organisator der Proteste auf dem Cannstatter Wasen zurückzieht. „Weil wir eine starke Bewegung gegründet haben und weil sich nicht jeder darauf verlassen darf, dass es irgendwie Großdemos gibt, sondern endlich jeder selbst aktiv werden muss“, begründet Ballweg laut Medienberichten seine Entscheidung.

Dass das Landtagsmitglied Dr. Heinrich Fiechtner „in unmittelbarer Nachfolge“ der bisherigen Aktionen steht, wird von Ballweg und seinen Mitstreitern auf der Seite vonoffiziell in Abrede gestellt. Jedenfalls hat der schillernde Politiker Fiechtner für 500 Personen einenangemeldet und will das Thema Corona offenbar für sich vereinnahmen. Angekündigt sind aber auch eine linke Gegendemo sowie eine DGB-Kundgebung mit 200 Teilnehmern auf dem Karlsplatz. Damit soll an denerinnert werden. Eine von der AfD geplante Veranstaltung am Sonntag hat die Stadt Stuttgart unterdessen vorläufig verboten, um Zusammenstöße zu vermeiden. Das letzte Wort haben die Gerichte.