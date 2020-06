Der endgültige Nachweis fehle noch, doch das Regierungspräsidium teilt mit, dass sich am 24. Mai auf Gemarkung der Gemeinde Frankenhardt „sehr wahrscheinlich“ ein Wolf aufgehalten hat. An diesem Tag war das Tier von einer Fotofalle fotografiert worden. Ob es sich auf dem Foto tatsächlich um einen Wolf handelt, lasse sich wegen der schlechten Bildqualität nicht zweifelsfrei bestätigen. „Die Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt halten es aber für sehr wahrscheinlich, dass auf den Fotos ein Wolf zu sehen ist“, schreibt das RP. Ob sich das Tier noch im Raum Frankenhardt aufhält oder weitergezogen ist, ist nicht bekannt. Das Ministerium war am 8. Juni von der Forstlichen Versuchsanstalt über das Bild informiert worden. Das obige Foto wurde in Sachsen-Anhalt aufgenommen.

Kreisjägermeisterin: Vermutlich ein männliches Tier

„Wir haben’s schon lange vermutet“, sagt Kreisjägermeisterin Julia Winterfeldt, „dass auch in Hohenlohe Wölfe unterwegs sind.“ Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, dass es einen Nachweis für das Tier gibt. Die Jägerin vermutet, dass es sich um ein männliches Tier handelt. Diese ziehen, wenn sie geschlechtsreif sind, alleine los und suchen eine Partnerin, mit der sie ein neues Rudel gründen.