Die Düngeverordnung, das Merco­sur-Handelsabkommen, die Bürokratie und der Artenschutz: Die verschärften Umweltauflagen sowie das Agrarpaket der Bundesregierung bringen die Bauern auf die Palme – und am gestrigen Freitag auf die Straße.

Zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin sind gestern bundesweit nach Angaben der Veranstalter mehr als 50.000 Traktoren bei den Protestfahrten unterwegs gewesen. Auch aus dem Landkreis Schwäbisch Hall waren viele Bauern mit dabei.

Bauerndemos in Stuttgart 2500 Traktoren fahren auf den Cannstatter Wasen Mehr zum Video

Um 5 Uhr in der Früh starteten die Landwirte in Michelfeld. In Mainhardt war Frühstückspause, berichtet Ulrich Wahl, Landwirt aus Tüngental. Dort bewirteten die vier Maschinenringe Crailsheim, Schwäbisch Hall, Hohenlohe, Blaufelden. Auch die LBV Schrozberg und die Hohenloher Molkerei gaben belegte Weckle und Getränke aus.

Bereits dort war klar, dass es bei dieser Demonstration weit mehr Beteiligte gab als bei den Protesten vor Weihnachten. „Jeder wusste, es kommt noch was. Es sind heute viele neue Gesichter dabei“, freut sich Wahl. In Bad Cannstatt zeigte sich, dass zahlreiche Bauern landesweit mobilisiert wurden. 1000 Schlepper waren erwartet worden, tatsächlich tuckerten laut Polizei 2500 Traktoren auf den Platz. Rund 4000 Demonstranten waren vor Ort, viele waren auch mit dem Zug gekommen, so Wahl. Wegen des großen Andrangs begannen die Reden mit einer Stunde Verspätung. „Die Landwirte sehen, dass sich etwas bewegt, wenn man zusammensteht.“

Bürokratie in der Landwirtschaft abbauen

Bernd Fischer, Vollerwerbslandwirt aus Niedersteinach, ist in Vertretung seines Sohns angereist. Ihm ist vor allem wichtig, dass die Bürokratie abgebaut wird. „Die Dokumentation frisst im Schnitt zwei volle Arbeitstage im Monat“, berichtet er. Wenn Fehler passieren, habe das direkte Auswirkungen, folgten Sanktionen. Und wenn Betriebe kontrolliert werden, dauere das. Die Folge sei, dass die Fördergelder sehr viel später als eingeplant kommen. „Die Stimmung hier ist sehr gut“, sagt Fischer. „Ich hoffe, dass wir durch unseren Protest etwas bewegen.“

Aus Gaildorf ist Sebastian Hofmann angereist. Der 36-jährige Landwirtschaftsmeister will die nächsten 30 Jahre von seinem Betrieb und seiner Arbeit leben können. Doch politische Weichenstellungen wie das Mercosur-Abkommen, praxisferne Aspekte der Düngeverordnung oder die geforderte Reduzierung beim Pflanzenschutz gefährdeten den Bestand der landwirtschaftlichen Betriebe.

Auf dem Cannstatter Wasen sprachen unter anderem Grit Puchan (Ministerialdirektorin im Landwirtschaftsamt), Jochen Hausmann (FDP), Raimund Haser (CDU). Auch Marcel Kunz (Tierarzt aus Crailsheim) stand am Mikrofon. Er kritisierte, dass die Landwirte als Sündenböcke für vieles verantwortlich gemacht würden. Gleichzeitig ließen die Verbraucher und die Politik die Bauern aber im Regen stehen. Unerträglich sei die Flut der Auflagen, Verordnungen und Vorschriften.