Die untergehende Sonne lässt bereits den Horizont in Orange leuchten, als am Dienstagabend die stattliche Anzahl von etwa 30 Männern auf dem Feld gegenüber dem Regionalmarkt zusammenkommt. Der Baukran steht bereits, Stahlgitter liegen meterhoch gestapelt neben der Baustelle: Mit dem Bau wurde bereits Ende Oktober begonnen. Jetzt soll der Start mit einem symbolischen Spatenstich markiert werden.

Es kommt nicht von ungefähr, dass so viele Gäste anwesend sind: Einzelne Bürger, die Mitarbeiter des örtlichen Bauunternehmens sowie der bestehenden Rettungswache sind da. Auch Gemeinderäte und Bürgermeister Jürgen Silberzahn, Vertreter des Arbeiter-Samariter-Bundes (der Wohlfahrtsverband ASB ist der Investor) und auch Kreisbrandmeister Werner Vogel sowie der Leiter der integrierten Leitstelle Jens Sperrle sind anwesend. 2,1 Millionen Euro werden in den Bau der neuen Rettungswache investiert, finanziert vom ASB, dem Land und den Krankenkassen. Doch nicht nur wegen der Höhe der Investition kommen so viele Gäste. Ausschlaggebend ist auch die Bedeutung der Einrichtung. Von dort sollen nach Fertigstellung des Gebäudes die Rettungswagen ausrücken. 15 Sanitäter sind derzeit schon in einer angemieteten Halle in einem Wolpertshausener Wohngebiet stationiert, in der Regel in Zwei-Mann-Schichten.

Rettungswache betreut auch die A6

Das Einsatzgebiet sind folgende Kommunen: Wolpertshausen, Ilshofen, Braunsbach sowie Teile von Kirchberg. Auch die A 6 gehört dazu. „Das ist ein Riesengebiet“, sagt Jens Sperrle. „In Ausnahmefällen, wenn alle im Einsatz sind, fahren die Sanitäter auch nach Crailsheim und Schwäbisch Hall.“ Fast täglich seien die Ersthelfer von der Wolpertshausener Rettungswache auf der unfallträchtigen Autobahn im Einsatz. Bei den übrigen Fahrten „ist das meiste, etwa 70 Prozent, internistisch“, berichtet Sperrle. Also „Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes“.

Mit einer großen Delegation sind Geschäftsführer, Rettungsdienstleiter sowie der Vorsitzende des ASB Ludwigsburg angereist. Diesem Regionalverband ist der hiesige Kreisverband zugeordnet. Hans-Ulrich Oppenländer, Vorsitzender der ASB Ludwigsburg, sagt: „Die neue Wache wird die modernste im Landkreis Schwäbisch Hall werden.“ Mit dem Neubau sei es möglich, den Mitarbeitern einen zeitgemäßen Arbeitsplatz zu bieten. Auch seien Räume für Erste-Hilfe-Kurse vorhanden. Karl-Eugen Altdörfer, stellvertretender Landesvorsitzender der ASB aus Michelbach/Bilz, betont, der Standort nahe der Landesstraße 2218 und der A 6 bringe Verbesserungen im Vergleich zum bisherigen.

„Innerhalb von zwei Minuten sind die Leute im Ernstfall da“, weiß Bürgermeister Jürgen Silberzahn von Einsätzen in der Gemeinde. Bevor 2014 die Rettungswache vor Ort war, sei es kritisch gewesen. Silberzahn wie auch die Vertreter des ASB danken alle der Familie Erna und Friedhelm Kreß. In deren früherer Werkshalle ist derzeit die Rettungswache eingemietet.