Corona-Infizierten im Kreis verschickt das Landratsamt Schwäbisch Hall. Allerdings unterscheidet sich die Gesamtzahl Die detailliertesten Daten zu denim Kreis verschickt das Landratsamt Schwäbisch Hall. Allerdings unterscheidet sich die Gesamtzahl stark von der des Landesgesundheitsamt. Denn dort werden die Fälle anders gezählt. Den Verlauf der veröffentlichten Zahlen siehst du in unserer Grafik weiter unten.

Seit Ende März kommen Zahlen zu den einzelnen Gemeinden im Kreis. Schrozberg war die Gemeinde, die am längsten vom Coronavirus verschont blieb. Vor den Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Land Baden-Württemberg Ende April ist die Kurve der Infektionen im Kreis stark abgeflacht:

Grafiken mit Zahlen aus den Gemeinden und Gesamtzahlen aus dem Kreis

Für einige Tage hat das Landratsamt keine oder nur zum Teil Daten veröffentlicht. Um keinen falschen Eindruck durch Sprünge in der Kurve zu erwecken, haben wir die fehlenden Daten als Durchschnittswerte errechnet (siehe Info unten).

Zahl der Infizierten in den Gemeinden am Dienstag, 20. Mai, 16.55 Uhr

Das sind die aktuellen Zahlen der Infizierten in den Gemeinden:

Blaufelden: 17

Braunsbach: 24

Bühlertann: 11

Bühlerzell: 26

Crailsheim: 137

Fichtenau: 12

Fichtenberg: 14

Frankenhardt: 34

Gaildorf: 82

Gerabronn: 22

Ilshofen: 32

Kirchberg/Jagst: 13

Kressberg: 19

Langenburg: 7

Mainhardt: 73

Michelbach/Bilz: 16

Michelfeld: 24

Oberrot: 8

Obersontheim: 53

Rosengarten: 22

Rot am See: 21

Satteldorf: 22

Schrozberg: 19

Schwäbisch Hall: 229

Stimpfach: 12

Sulzbach-Laufen: 11

Untermünkheim: 44

Vellberg: 26

Wallhausen: 13

Wolpertshausen: 12

Infizierte: 1055

Davon gesundete: 954

Gestorbene: 57

Derzeit Kranke: 44

Infizierte letzte sieben Tage: 14

Landratsamt hat in vier Fällen Zahlen korrigiert

positiv auf eine Coronavirus-Infektion getestet wurden. Auch Personen, die den Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Das Landratsamt zählt nicht nur Menschen, diegetestet wurden. Auch Personen, die den Kontaktpersonen der Kategorie 1 zählen und Symptome haben kommen in die Statistik.

Bei drei Fällen hat das Amt die Zahl nach unten korrigiert: In Vellberg und Michelbach an der Bilz sind am 30. März und in Bühlerzell am 2. April Patienten negativ auf den Virus getestet worden. Deswegen sinken dort am jeweiligen Tag die Kurven in unserem Diagramm.

In der Meldung vom 20. Mai hat das Landratsamt außerdem auf fehlerhafte Zählung der Gesundeten hingewiesen. Einige waren doppelt registriert worden.