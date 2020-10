Am Samstag um 0 Uhr tritt die angekündigte Allgemeinverfügung des Landkreises in Kraft, sie war am Freitagmittag als Notbekanntmachung auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht worden. Bis vorläufig 30. November gelten dann im gesamten Kreisgebiet von 23 Uhr bis 6 Uhr eine mit den Städten...