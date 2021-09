Die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, rückt mit großen Schritten näher – auch in der Region nimmt der Wahlkampf immer mehr Fahrt auf. Um den Wählerinnen und Wählern die Entscheidung zu erleichtern, veranstaltet die SÜDWEST PRESSE zwei Podiumsdiskussionen: für den Wahlkreis 255 Neu-Ulm und den Wahlkreis 291 Ulm.

Den Auftakt macht das Wahlforum für den Wahlkreis Neu-Ulm am Donnerstag,um 19 Uhr im Stadl des Landgasthofs Hirsch in Finningen. Nachdem in Bayern am Donnerstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten ist, können mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als ursprünglich geplant die Debatte vor Ort verfolgen. Anmelden kann man sich unter Tel. (0731) 15 62 01 (wochentags von 10 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an forum@swp.de