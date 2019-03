Elektrischen Strom gibt es heute überall. Auf dem Land aber sind Ladesäulen für Elektro-Autos und -Zweiräder eher selten. Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) ist angetreten, das zu ändern. In seinen neuen Mitglieds-Landkreisen lässt der Verband 54 Ladesäulen aufstellen, sieben davon im Alb-Donau-Kreis. Auf dem Parkplatz des Seniorenzentrums in Erbach ist am Freitag eine dieser Ladestationen offiziell in Betrieb genommen worden.

Die Gesamtinvestition beträgt dem Zweckverband zufolge etwa 700 000 Euro, davon übernimmt der Budn 40 Prozent. „Die OEW wollen die Elektro-Mobilität in die Fläche bringen“, sagte Landrat Heiner Scheffold. Das passe zum Ziel des Alb-Donau-Kreises, die klimafreundliche Mobilität zu fördern. Und das passe auch zur strategischen Neu-Ausrichtung des Energiekonzerns ENBW, an dem die OEW und das Land zu jeweils 46,75 Prozent beteiligt sind, sagte Technik-Vorstand Hans-Josef Zimmer.

Ende 2022 werden in Deutschland die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet, darunter die ENBW-Anlage in Neckarwestheim. Der Kohle-Ausstieg soll bis 2038 vollzogen werden. „Dieser Transformation müssen wir uns stellen“, sagte Zimmer. Aber nicht nur die Stromerzeugung müsse umwelt- und klimafreundlicher werden, auch die Mobilität. Elektro- und Wasserstoffmotoren seien die Antriebe der Zukunft. Um diese Mobilität auch im ländlichen Raum anzubieten, sei ein flächendeckendes Netz von Ladestationen notwendig, meint der ENBW-Technik-Vorstand.

Notwendig sei aber auch ein stabiles Stromnetz. Dezentrale Erzeugung mit Photovoltaik-, Windkraft- und Biogasanlagen auf der einen Seite und verstärkte Nachfrage unter anderem durch E-Autos erforderten eine stabile Infrastruktur. „Das Netz ist das Rückgrat der Energiewende“, sagte Zimmer. Aus diesem Grund investiere die ENBW bis 2025 etwa 500 Millionen Euro in ihr Verteilnetz.

Der Konzern hat bislang vor allem so genannte Schnellladesationen aufgestellt. Etwa 150 Stück stehen Zimmer zufolge an Autobahnen und Bundesstraßen. An diesen Säulen dauert das Stromtanken etwa 30 Minuten bis eine Stunde. Mehr Geduld braucht man an den konventionellen Stationen, wie der Ladesäule am Erbacher Seniorenzentrum. Mit einer Leistung von 22 Kilowatt benötigt sie zwei bis vier Stunden zum vollständigen Laden der Auto-Akkus. Auch die Energiespeicher von Pedelecs, also Fahrrädern mit elektrischem Hilfsmotor, können dort geladen werden.

Egon Traub vom Landratsamt hatte zum Termin in Erbach den E-Smart der Kreisverwaltung mitgebracht. Insgesamt verfügt die Behörde über fünf Elektro-Autos. Liegengeblieben sei noch keines, sagte Landrat Scheffold. Wobei der Smart wegen der recht geringen Reichweite auch selten bewegt werde, räumte Traub ein. Die anderen vier – ein BMW i3, ein VW Golf, ein Nissan Leaf und ein Renault Zoe– seien häufig unterwegs und im Betrieb sehr günstig. Traub gab die Stromkosten mit 1,30 bis 1,80 Euro für 100 Kilometer an.

Bezahlt wird an den Säulen mit einer Tankkarte, zum Beispiel der Schwaben-Card der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Es genügt auch, das Smartphone zu zücken, vorausgesetzt eine entsprechende App, zum Beispiel die Mobility-App der ENBW ist installiert. Etwas aufwendiger ist das Strom-Tanken selbst und funktioniert nur, wenn man das Ladekabel dabei hat. Einfacher ist es an den 50-Kilowatt-Schnellladestationen: Dort hängt das Kabel an der Säule.