Coronavirus-Infizierter war in Neu-Ulmer Kino

Wie Gesundheitsminister Manne Lucha am Mittwoch mitteilte, war der mit dem Coronavirus infizierte Göppinger nach seiner Rückkehr aus Italien auch in Neu-Ulm. Dort war er am Samstagabend im Kino Dietrich-Theater. Dort hatte er laut Stefan Brockmann vom Landesgesundheitsamt die 20-Uhr-Vorstellung des Films „Bad Boys for Life“ besucht.

Aktuell in Behandlung in einer Klinik ist auch die Partnerin des 25-Jährigen sowie deren Vater. Die Frau lebe in Tübingen. „Sie weist unspezifischere Symptome auf“, erklärte Lucha.

Der erste infizierte Coronavirus-Patient in Baden-Württemberg hatte nach Angaben des Göppinger Landrats Edgar Wolff insgesamt 13 Kontaktpersonen. Bei ihnen seien bislang keine Viren nachgewiesen worden, berichtete der SWR am Mittwoch weiter.

Die Kontakte stammten aus Göppingen ebenso wie aus dem Kreis Tübingen und dem Alb-Donau-Kreis sowie aus Stuttgart.

Göppinger soll sich in Italien angesteckt haben

Der 25 Jahre alte Mann soll sich bei einem Italien-Urlaub angesteckt haben. Sein Gesundheitszustand ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums stabil. Er wird isoliert in einer Einrichtung der Alb Fils Kliniken in Göppingen behandelt.