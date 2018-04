Wahl 75 Prozent für Bürgermeister Wolf

Börslingen / ts

Am 1. Juli beginnt für Heinrich Wolf seine zweite Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Börslingen. Gestern ist der 58-Jährige mit 75,2 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Die Wahlbeteiligung in der zweitkleinsten Gemeinde im Alb-Donau-Kreis – nur Emeringen hat weniger Einwohner – lag bei 69,1 Prozent. Er habe mit einer geringeren Wahlbeteiligung gerechnet, sagte Wolf, der einziger Bewerber gewesen war, als das Ergebnis kurz nach Schließung des Wahllokals im Rathaus feststand. Die vergleichsweise wenigen Stimmzettel mit einem Kreuz bei seinem Namen kommentierte der Bürgermeister gelassen: Eine hundertprozentige Zustimmung sei eben nie zu erreichen.

Seit 2010 ist Wolf ehrenamtliche Bürgermeister in der Gemeinde oberhalb des Lonetals, „eine wichtige Aufgabe, die meistens Spaß macht“. Und deren Erfüllung auch Ausdruck der Selbstständigkeit der etwa 170 Einwohner zählenden Gemeinde sei. Demnächst könnte die Zahl der Börslinger sogar ein wenig steigen, denn im Gebiet „Hinter den Gärten“ sollen fünf weitere Bauplätze erschlossen werden. Der Bebauungsplan ist Wolf zufolge bereits aufgestellt, die Grundstücksvergabe ist dann Sache des Gemeinderats. Auch in Börslingen, das bereits über eine passable Internet-Anbindung verfüge, ist der Breitband-Ausbau ein Thema. Ziel ist dem wiedergewählten Bürgermeister zufolge, Glasfaser an jedes Haus zu bringen. Ferner besteht laut Wolf die Möglichkeit, weitere Erdgasanschlüsse herzustellen.