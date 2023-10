Der Fußball nimmt immer bizarrere Züge an. Superstar Lionel Messi fehlt bei Inter Miami derzeit wegen einer Verletzung. Für die Fans von Gegner Inter Miami war das Grund genug, ihre Tickets zurückzugeben und gegen Gutscheine einzutauschen.

Weil Messi fehlt: Chicago-Fans tauschen Tickets gegen Gutscheine

Lionel Messi fehlte seinem Club Inter Miami auch im Auswärtsspiel gegen Chicago Fire. Der argentinische Weltmeister, der derzeit aufgrund einer alten Verletzung pausiert, konnte bei der 1:4-Niederlage seines Teams in der Major League Soccer nicht spielen. Dies war bereits das fünfte Fehlen des 36-Jährigen in den letzten sechs Spielen. Aufgrund der erwarteten Abwesenheit der prominentesten Attraktion der MLS wurde den Chicago-Fire-Fans die Möglichkeit zur Rückerstattung ihrer Ticketkosten eingeräumt.

50 Dollar-Entschädigung für gegnerische Fans, weil Messi verletzt ist

„Wir verstehen, dass viele unserer Fans vielleicht enttäuscht wären, wenn sie nicht die Chance bekommen, ihn (Messi) zu sehen“, begründete der Club Chicago Fire die Aktion auf seiner Website. Wer für das Einzelspiel ein Ticket erworben hatte, konnte es für einen Gutschein in Höhe von 50 US-Dollar tauschen. Dauerkarten-Inhaber konnten das Saisonticket gegen eine Gutschrift in Höhe von 250 US-Dollar für die kommende Spielzeit gegenrechnen. Für das Spiel gegen Miami im Soldier Field waren 61.000 Eintrittskarten verkauft worden. „Viele Menschen waren hier, um Messi zu sehen - und wer will ihn nicht sehen?“, sagte Chicagos Trainer Frank Klopas.

Miami verliert ohne Messi

Ohne den weiterhin verletzt fehlenden Messi verliert Inter Miami die Play-offs in der Major League Soccer (MLS) allmählich komplett aus den Augen. Gegen Chicago Fire kassierte das Team aus dem US-Bundesstaat Florida eine 1:4-Niederlage und kann den Einzug in die K.o.-Phase nun nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Miami rangiert in der Eastern Conference weiterhin auf dem vorletzten Platz und hat bei noch drei ausstehenden Spielen fünf Punkte Rückstand auf Play-off-Rang neun.