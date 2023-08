Einen Tag vor Saisonbeginn ist der Kapitän weg – und die Stimmung gedämpft. Wataru Endo verlässt Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart und schließt sich dem FC Liverpool in der englischen Premier League an. Ein herber Verlust für den Klub, der doch in ruhigere Fahrwasser kommen wollte und in de...