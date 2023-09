VfB Stuttgart. Mit seinem Serhou Guirassy in den Bundesliga-Geschichtsbüchern. Es ist verrückt! Nicht Rekordmeister Bayern München mit Harry Kane und auch nicht Borussia Dortmund mit Niclas Füllkrug stellen den aktuell besten Stürmer der Fußball-Bundesliga, sondern der. Mit seinem Dreierpack am vergangenen Wochenende beim 3:1-Auwärtssieg gegen Mainz , verewigte sichin den Bundesliga-Geschichtsbüchern.

Acht Tore in den ersten vier Bundesliga-Spielen – das ist die beste Torausbeute in der Fußball-Bundesliga seit 56 Jahren. Doch auch international lässt der VfB-Stürmer aktuell statistisch Topstars wie Mbappé oder Haaland hinter sich.

VfB Stuttgart: Guirassy trifft öfter als Mbappé

Wie effektiv der Stürmer der Stuttgarter ist, zeigt eine Statistik: Serhou Guirassy hat in dieser Saison bislang achtmal auf das gegnerische Tor geschossen und dabei jedes Mal getroffen. Alle 42 Minuten erzielt Guirassy einen Treffer und ist somit sogar besser als der französische Topstürmer Kylian Mbappé, der im Schnitt „nur“ alle 44 Minuten ein Tor erzielt. Der PSG-Stürmer kommt in dieser Saison bislang auf sieben Tore in vier Spielen.

Guirassy aktuell der beste Stürmer Europas