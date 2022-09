Eigentlich war es schwierig, bei dieser Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am Sonntag für emotionale Momente zu sorgen. Es standen keine Wahlen an, das 2:2 der Bundesliga-Mannschaft gegen den FC Bayern am Samstag verbreitete eine positive Stimmung unter den 500 anwesenden Mitgliedern. Doch da...