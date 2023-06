Der VfB Stuttgart konnte in der vergangenen Saison den Klassenerhalt über die Relegation klarmachen. Nach dieser Zusatzschicht beginnt die Sommervorbereitung 2023/24 für den VfB Stuttgart am 6. Juli 2023.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den Sommerfahrplan des VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart Trainingsstart: Wann beginnen die VfB-Profis mit dem Training?

Der offizielle Trainingsstart des VfB Stuttgart ist am 6. Juli 2023. Dort bittet Cheftrainer Sebastian Hoeneß den Profikader zum ersten Training. Lediglich die Spieler, die mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs waren, steigen später ins Training ein.

Wann und gegen wen stehen die ersten Testspiele des VfB an?

Bislang sind drei Testspiele des Bundesligisten bestätigt. Das Team von Sebastian Hoeneß testet am 9. Juli 2023 in Schwäbisch Hall gegen die Hohenlohe-Auswahl. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr. Am 15. Juli spielt der VfB Stuttgart gegen den SSV Reutlingen. Auch hier ist der Anstoß um 15 Uhr. Auch im Trainingslager absolviert der VfB Stuttgart ein Testspiel, jedoch steht der Gegner hierfür noch nicht fest. Das letzte Testspiel ist für den 5. August geplant, Gegner wird der Premier-League-Aufsteiger Sheffield United sein.

Das Team von Sebastian Hoeneß testet unter anderem gegen den Premier-League-Aufsteiger Sheffield United.

© Foto: Tom Weller/dpa

Alle Infos zum Sommertrainingslager 2023 des VfB Stuttgart im Überblick

Der VfB Stuttgart wird das Trainingslager in der Sommervorbereitung 2023/24 im österreichische Neukirchen am Großvenediger abhalten. Vom 17. bis zum 23. Juli 2023 wird sich der Bundesliga dort intensiv auf die Saison vorbereiten. Auch ein Testspiel ist in diesem Zeitraum geplant.

VfB Stuttgart Sommerfahrplan 2023 – Die wichtigsten Termine im Überblick

Trainingsstart: 6. Juli 2023

Trainingslager: 17. - 23. 07.23 in Neukirchen am Großvenediger (Österreich)

Testspiele: 09.07.23, 15 Uhr gegen Hohenlohe-Auswahl, 15.07.23, 15 Uhr gegen SSV Reutlingen,05.08.23, 13 Uhr gegen Sheffield United

Saisonstart 2. Bundesliga: 18. August 2023

1. Runde DFB-Pokal: 12.08.23, 13 Uhr gegen TSG Balingen

VfB Stuttgart: Das ist das neue Heimtrikot für die Saison 2023/23