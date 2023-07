Transfermarkt im Radsport. Alle großen Teams, Fahrer und Manager sind am selben Ort, was die perfekte Gelegenheit für Berater darstellt. Einige Deals sind bereits abgeschlossen, während andere noch finalisiert werden. Offiziell dürfen neue Arbeitgeber erst ab dem 1. August bekanntgegeben werden, aber Spekulationen über namhafte Fahrer gibt es reichlich. Die Tour de France ist bekanntlich der größteimAlle großen Teams, Fahrer und Manager sind am selben Ort, was die perfekte Gelegenheit für Berater darstellt. Einige Deals sind bereits abgeschlossen, während andere noch finalisiert werden. Offiziell dürfen neue Arbeitgeber erst ab dem 1. August bekanntgegeben werden, aber Spekulationen über namhafte Fahrer gibt es reichlich.

Nils Politt mit Pogacar-Team UAE einig?

Vor der Tour gab sich Bora-Teamchef Ralph Denk zurückhaltend. "Der Vertrag läuft aus, aktuell haben wir keine Vereinbarung für das nächste Jahr. Dass es weitergeht, da gehören zwei dazu", sagte der 49-Jährige. Nach Informationen der dpa wird Politt seinen Vertrag nicht verlängern. Der Spezialist für Klassiker-Rennen hat sich mit dem UAE-Team von Tadej Pogacar geeinigt. Finanziell dürfte sich das für ihn lohnen, aber der Abgang trifft Bora schwer. Unterdessen wird das beste deutsche Team voraussichtlich den Sprinter Sam Welsford und den Kletterspezialisten Daniel Martinez als Verstärkung hinzugewinnen.

Radsport-Star Tadej Pogacar darf sich ab der kommenden Saison wohl auf Unterstützung des deutschen Top-Fahrers Nils Politt freuen.

© Foto: Dirk Waem/dpa

Weitere Transfergerüchte im Radsport

Fabio Jakobsen: Der Top-Sprinter hat bereits angekündigt, seinen Vertrag beim Team QuickStep-Soudal nicht zu verlängern. Für den Europameister ist klar, dass Teamchef Patrick Lefevere eine Mannschaft um den Weltmeister Remco Evenepoel aufbauen will. Der Europameister sieht daher wenig Chancen für seine eigenen Ambitionen. Der wahrscheinlichste neue Arbeitgeber ist das Team DSM, das voraussichtlich seinen Sprinter Welsford an Bora verliert.

Tobias Foss: Der Zeitfahr-Weltmeister hatte eine bisher durchwachsene Saison und wird Jumbo-Visma verlassen. Am wahrscheinlichsten ist eine Rückkehr des Norwegers in seine sportliche Heimat. Das Team UnoX setzt ausschließlich auf skandinavische Fahrer, und Foss fuhr dort bereits zwei Jahre im Nachwuchsbereich. Auch der dänische Top-Anfahrer Michael Mørkøv wird mit dem finanziell gut ausgestatteten norwegischen Team in Verbindung gebracht.

Tao Geoghegan Hart und Mikel Landa: Die beiden Top-Rundfahrer könnten in Zukunft beim Team Lidl-Trek gemeinsam fahren. Der frühere Giro-Sieger Geoghegan Hart wird überraschenderweise Ineos verlassen und dürfte bei dem US-Team mit dem deutschen Sponsor Kapitän für die Tour werden. Der mittlerweile 33-jährige Landa wäre ein wichtiger Helfer in den Bergen, wird aber auch mit AG2R in Verbindung gebracht.