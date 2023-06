3.404 Kilometer, 55.460 Höhenmeter: Die Tour de France garantiert auch in diesem Jahr wieder viel Spannung und Spektakel. 2023 beginnt das populärste Etappenrennen der Welt am Samstag, 1.7.2023, im nordspanischen Bilbao und endet am 23. Juli wie jedes Jahr in Paris, Frankreich.

Jonas Vingegaard vom Topteam Jumbo-Visma gewann die Tour de France im letzten Jahr etwas überraschend vor dem Slowenen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), der in den Jahren 2020 und 2021 die Tour für sich entschieden hatte.

Tour de France 2023 – Start, Termine und Zeitplan der Etappen

Die Tour de France 2023 startet am 01. Juli 2023 in Bilbao, Spanien. In den vergangenen Jahren begann die Tour de France immer außerhalb Frankreichs. In diesem Jahr führt die Strecke über die ersten drei Etappen durch das Baskenland, ehe es in Richtung Frankreich geht. Die letzte Etappe endet am 23. Juli 2023, die seit 1975 immer über die große Champs-Élysées in Paris führt.

1. Etappe: Samstag, 1. Juli

2. Etappe: Sonntag, 2. Juli

3. Etappe: Montag, 3. Juli

4. Etappe: Dienstag, 4. Juli

5. Etappe: Mittwoch, 5. Juli

6. Etappe: Donnerstag, 6. Juli

7. Etappe: Freitag, 7. Juli

8. Etappe: Samstag, 8. Juli

9. Etappe: Sonntag, 9. Juli

Montag, 10. Juli: 1. Ruhetag in Clermont-Ferrand

10. Etappe: Dienstag, 11. Juli

11. Etappe: Mittwoch, 12. Juli

12. Etappe: Donnerstag, 13. Juli

13. Etappe: Freitag, 14. Juli

14. Etappe: Samstag, 15. Juli

15. Etappe: Sonntag, 16. Juli

17. Juli: 2. Ruhetag in Saint-Gervais-les-Bains

16. Etappe: Dienstag, 18. Juli

17. Etappe: Mittwoch, 19. Juli

18. Etappe: Donnerstag, 20. Juli

19. Etappe: Freitag, 21. Juli

20. Etappe: Samstag, 22. Juli

21. Etappe: Sonntag, 23. Juli

Die 15. Etappe der diesjährigen Tour de France endet am Fuße des Mont Blanc.

© Foto: Anne-Christine Poujoulat/afp

Tour de France 2023 – Strecken und Route im Überblick

Die Tour de France 2023 beinhaltet insgesamt 21 Etappen, darunter 8 Flachetappen, 4 hügelige Etappen, 8 Bergetappen mit vier Bergankünften und 1 Einzelzeitfahren.

Zum weiten Mal nach dem „Grand Départ“ in San-Sebastián im Jahr 1992 beginnt die Tour de France im Baskenland. Zum insgesamt 25. Mal startet die Tour damit außerhalb Frankreichs. Bei drei Etappen auf der Südseite der Pyrenäen in der ersten Woche geht es relativ früh ins Gebirge. Die restliche Tour führt über das Zentralmassiv im Herzen Frankreichs in der zweiten Tour-Woche in Richtung Alpen im Osten des Landes, wo sich der Gesamtsieg wahrscheinlich entscheiden wird. Den Abschluss der Tour bilden zwei Etappen in den Vogesen, wo die Top-Fahrer noch einmal angreifen können. Die letzte Bergetappe nahe der deutschen Grenze sind für deutsche Radsportfans relativ schnell zu erreichen. Auf der letzten Etappe in Paris wird das Gelbe Trikot des Gesamtführenden traditionell nicht mehr angegriffen.

In diesem Jahr dürfen sich alle Fans auf zwölf neue Etappenorte freuen. Der Typ der Strecken hat sich im Vergleich zu den vorherigen Jahren nur leicht geändert. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es mit nur einem Zeitfahren eines weniger, das mit nur 22,4 Kilometern vergleichsweise kurz ist. Insgesamt werden 3.404 Kilometer und 55.460 Höhenmeter auf dem Weg von Bilbao nach Paris zurückgelegt.

Alle Infos zu den Strecken und Etappen bei der Tour de France 2023 im Überblick.

1. Etappe: Hügelige Etappe, Bilbao - Bilbao (182 km)

2. Etappe: Hügelige Etappe, Vitoria-Gasteiz - Saint-Sébastien (209 km)

3. Etappe: Flachetappe, Amorebieta-Etxano - Bayonne (187,5 km)

4. Etappe: Flachetappe, Dax - Nogaro (182 km)

5. Etappe: Bergetappe, Pau - Laruns (163 km)

6. Etappe: Bergetappe, Tarbes - Cauterets-Cambasque (145 km)

7. Etappe: Flachetappe, Mont-de-Marsan - Bordeaux (170 km)

8. Etappe: Hügelige Etappe, Libourne - Limoges (201 km)

9. Etappe: Bergetappe, Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme (182,5 km)

10. Etappe: Hügelige Etappe, Vulcania - Issoire (167,5 km)

11. Etappe: Flachetappe, Clermont-Ferrand - Moulins (180 km)

12. Etappe: Hügelige Etappe, Roanne - Belleville-en-Beaujolais (169 km)

13. Etappe: Bergtappe, Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier (138 km)

14. Etappe: Bergetappe, Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil (152 km)

15. Etappe: Bergetappe, Les Gets les portes du soleil - Saint-Gervais Mont-Blanc (179 km)

16. Etappe: Einzelzeitfahren, Passy - Combloux (22,4 km)

17. Etappe: Bergetappe, Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel (166 km)

18. Etappe: Hügelige Etappe, Moûtiers - Bourg-en-Bresse (185 km)

19. Etappe: Flachetappe, Moirans-en-Montagne - Poligny (173 km)

20. Etappe: Bergetappe, Belfort - Le Markstein Fellering (133,5 km)

21. Etappe: Flachetappe, Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Élysées (115,5 km)

Tour de France 2023: Preisgeldverteilung

Bei der diesjährigen Tour de France wird insgesamt ein Preisgeld von 2.300.000 Euro ausgeschüttet. Davon erhält der Gesamtsieger mit 500.000 Euro bereits knapp ein Fünftel. Die Plätze zwei und drei erhalten jeweils 200.000 und 100.000 Euro. Auf den Sieger der einzelnen Etappen wartet ein Preisgeld von 11.000 Euro. Der Zweitplatzierte erhält 5.500 Euro und der Drittplatzierte darf sich über 2.800 Euro freuen. Sogar der Fahrer auf dem 20. Platz erhält noch 300 Euro. Auch das Tragen der verschiedenen Trikots bringt den Fahrer ein Preisgeld ein. Der Träger des gelben Trikots bekommt pro Tag 500 Euro. Trägt der Fahrer das grüne Trikot bekommt er pro Tag ein Preisgeld von 300 Euro.