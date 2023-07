heutigen Dienstag, den 18. Juli 2023, steht mit dem Zeitfahren von Passy nach Combloux eine der wichtigsten Etappen für den Kampf um den Gesamtsieg an. Insbesondere der letzte Anstieg könnte für entscheidende Sekunden im engen Kampf zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard sorgen. Die Tour de France 2023 ist das absolute Highlight für alle Radsport-Fans in diesem Jahr. Am, steht mit dem Zeitfahren voneine der wichtigsten Etappen für den Kampf um den Gesamtsieg an. Insbesondere der letzte Anstieg könnte für entscheidende Sekunden im engen Kampf zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard sorgen.

Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Ausnahmeradfahrern Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard an der Spitze der Gesamtwertung ist so gering, dass es wahrscheinlich eine der knappsten Entscheidungen in der Geschichte der Tour de France werden könnte. Aktuell liegt Vingegaard nur zehn Sekunden vor seinem Kontrahenten Pogacar. In einigen Fällen wurde das Gelbe Trikot erst am letzten Tag vom Sieger übernommen.

Was sollen die Fahrer tun? Sollen sie mit dem Zeitfahrrad starten und auf dem schweren, steilen Schlussanstieg wertvolle Zeit verlieren? Oder sollten sie während des Rennens das Fahrrad wechseln und dabei kostbare Sekunden einbüßen? Fahrer und Teams stehen vor einigen wichtigen Entscheidungen vor dem einzigen Einzelzeitfahren der diesjährigen Tour. Zu Beginn der nur 22 Kilometer langen Etappe erwartet sie ein 1,5 Kilometer langer Anstieg, gefolgt von einem langen flachen Abschnitt, der den besten Zeitfahrern zugutekommt. Aber das Finale steht noch bevor: Es geht hinauf nach Combloux, teilweise mit einer Steigung von 15 Prozent, was auf einem Zeitfahrrad zum Albtraum werden dürfte.

Zeitplan und Fakten zur 16. Etappe von Passy - Combloux

Etappenstart erster Fahrer: 13:05 Uhr in Passy

Etappenstart letzter Fahrer: 17:00 Uhr in Passy

Voraussichtliches Ende: 17:30 Uhr in Combloux

Länge: 22 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 20 für die 15 schnellsten Fahrer

Maximale Bergpunkte: Max. 5

Zeitgutschriften: keine

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Nach dem hügeligen und durchaus fordernden Start geht es auf der 6. Etappe erstmals richtig zur Sache. In den Pyrenäen stehen drei schwere Bergwertungen an, darunter der Col du Tourmalet. Die Auffahrt auf den Vulkan Puy de Dome im Zentralmassiv auf der 9. Etappe verspricht ein Spektakel, das einzige und vergleichsweise kurze Einzelzeitfahren steht auf der 16. Etappe an. Die härteste Bergetappe führt einen Tag später in den Alpen nach Courchevel. Auf der letzten Etappe vor dem Finale in Paris müssen in den Vogesen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Tour de France 2023: Mark Cavendish erleidet Schlüsselbeinbruch nach Sturz

Bei einem Sturz auf der achten Etappe der 110. Tour de France hat sich der Radsport-Star Mark Cavendish einen Bruch des Schlüsselbeins zugezogen. Diese Information wurde am Samstagabend von seinem Team Astana bekannt gegeben. Zusätzlich dazu hat sich eine Schraube aus einer früheren Verletzung in seiner rechten Schulter gelöst. Der britische Fahrer stürzte etwa 60 Kilometer vor dem Ziel in Limoges und musste die Tour daraufhin aufgeben. Cavendish, der mit 34 Tageserfolgen in der Statistik auf einer Stufe mit Eddy Merckx steht, hatte sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr mit 35 Etappensiegen alleiniger Rekordhalter zu werden.