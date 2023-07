heutigen Montag, den 10. Juli 2023, ist Ruhetag. Nach der anspruchsvollen Bergankunft auf dem Puy de Dôme dürfen die Fahrer durchatmen. Die Tour de France 2023 ist das absolute Highlight für alle Radsport-Fans in diesem Jahr. Am, ist Ruhetag. Nach der anspruchsvollen Bergankunft auf demdürfen die Fahrer durchatmen.

Derzeit liegt Titelverteidiger Jonas Vingegaard, in Führung, und der Verfolger Tadej Pogacar nur 17 Sekunden dahinter. Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Ausnahmeradfahrern ist so gering, dass es wahrscheinlich eine der knappsten Entscheidungen in der Geschichte der Tour de France werden könnte. In einigen Fällen wurde das Gelbe Trikot erst am letzten Tag vom Sieger übernommen.

Wann geht es mit der Übertragung Tour de France live im Stream und TV nach dem Ruhetag weiter?

Start und Strecke der kommenden 10. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Tour de France 2023

Ruhetag bei der Tour de France: Wann geht es mit der 10. Etappe weiter?

Nach dem heutigen Ruhetag rollt die Tour de France am morgigen Dienstag, 11.07.2023 weiter. Dann geht es von Vulcania nach Issoire mit einer hügeligen Etappe weiter, bei der sich wie am Sonntag Ausreißer Siegchancen ausrechnen können.

Start und Strecke der 10. Etappe der Tour de France – Tag für die Ausreißer?

Vom Themenpark Vulcania aus erwartet die Fahrer eine herausfordernde Strecke von fast 170 Kilometern nach Issoire, die ideal für mutige Ausreißer geeignet ist. Das Gelände bietet sich perfekt für eine Fluchtgruppe an: Schon in den ersten Kilometern geht es steil bergauf über einen Fünf-Kilometer-Anstieg, gefolgt von vier weiteren kleinen Bergwertungen im Laufe des Tages. Zwischendurch gibt es auch eine Sprintwertung, was bedeutet, dass es auf allen Ebenen der Sonderwertungen spannende Duelle geben wird. Insgesamt ist dieser Abschnitt mit über 3.000 Höhenmetern hart und kräftezehrend, während das Finale nach einer langen Abfahrt von fast 15 Kilometern sehr schnell und durchaus gefährlich ist. Etappenjäger wie Wout van Aert oder Mathieu van der Poel dürften diesen Streckenabschnitt bereits als Gelegenheit für sich markiert haben.

Zeitplan und Fakten zur 10. Etappe von Vulcania - Issoire

Etappenstart: 11.07.23, 13:05 Uhr in Vulcania

Scharfer Start: 11.07.23, 13:20 Uhr

Voraussichtliches Ende: 11.07.23, 17:20 Uhr in Issoire

Länge: 167,2 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 50

Maximale Bergpunkte: Max. 13

Zeitgutschriften: 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

10. Etappe von Vulcania - Issoire

© Foto: dpa-infografik GmbH

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Tour de France?

Nach dem hügeligen und durchaus fordernden Start geht es auf der 6. Etappe erstmals richtig zur Sache. In den Pyrenäen stehen drei schwere Bergwertungen an, darunter der Col du Tourmalet. Die Auffahrt auf den Vulkan Puy de Dome im Zentralmassiv auf der 9. Etappe verspricht ein Spektakel, das einzige und vergleichsweise kurze Einzelzeitfahren steht auf der 16. Etappe an. Die härteste Bergetappe führt einen Tag später in den Alpen nach Courchevel. Auf der letzten Etappe vor dem Finale in Paris müssen in den Vogesen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Tour de France 2023: Mark Cavendish erleidet Schlüsselbeinbruch nach Sturz

Bei einem Sturz auf der achten Etappe der 110. Tour de France hat sich der Radsport-Star Mark Cavendish einen Bruch des Schlüsselbeins zugezogen. Diese Information wurde am Samstagabend von seinem Team Astana bekannt gegeben. Zusätzlich dazu hat sich eine Schraube aus einer früheren Verletzung in seiner rechten Schulter gelöst. Der britische Fahrer stürzte etwa 60 Kilometer vor dem Ziel in Limoges und musste die Tour daraufhin aufgeben. Cavendish, der mit 34 Tageserfolgen in der Statistik auf einer Stufe mit Eddy Merckx steht, hatte sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr mit 35 Etappensiegen alleiniger Rekordhalter zu werden.