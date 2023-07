9. Etappe am heutigen Sonntag, den 9. Juli 2023, gibt es mit der Bergankunft auf dem Puy de Dôme die schwierigste und anspruchsvollste Bergetappe der bisgerigen Tour. Titelverteidiger Jonas Vingegaard scheint in kaum schlagbarer Form zu sein. Kann er seinen Rivalen Tadej Pogacar und Jai Hindley auf dem letzten Anstieg der höchsten Kategorie weiter zusetzen? Zwischen dem Start in Saint-Léonard-de-Noblat und dem Zielstrich in Puy de Dôme legen die Fahrer auf der sechsten Etappe insgesamt 182,4 Kilometer zurück. Die Tour de France 2023 ist für Radsport-Fans das Highlight des Jahres. Bei deram heutigen, gibt es mit der Bergankunft auf demdie schwierigste und anspruchsvollste Bergetappe der bisgerigen Tour.scheint in kaum schlagbarer Form zu sein. Kann er seinen Rivalenundauf dem letzten Anstieg der höchsten Kategorie weiter zusetzen? Zwischen dem Start inund dem Zielstrich inlegen die Fahrer auf derinsgesamtzurück.

Start und Strecke der 9. Etappe der Tour de France – Vorentscheidung um den Gesamtsieg?

In Frankreich wird diese Etappe am Sonntag zu einem Radsport-Feiertag, da der gesamte Streckenabschnitt auf das große Finale ausgerichtet ist: der Anstieg auf den Puy de Dôme, den berühmtesten Vulkan in der Auvergne, kurz hinter Clermont-Ferrand. Für die einheimischen Radfahrer ist dieser steile Berg ein Mythos. Er ist als UNESCO-Weltkulturerbe eingestuft und befindet sich in einem Naturschutzgebiet, das für einige Jahre nur mit einer Bahn erreichbar war. Inzwischen gibt es eine gut asphaltierte Straße, die sich über etwa 13 Kilometer um den Trachitgestein-Berg windet. Um die Natur zu schützen, dürfen weder alle Begleitfahrzeuge noch Pressevertreter und VIPs mit dem Auto hinauffahren, und die letzten vier Kilometer sind sogar für Zuschauer gesperrt. Alle Infrastruktureinrichtungen der Veranstalter wurden ins Tal verlegt. Aus sportlicher Sicht wird der Schlussanstieg äußerst herausfordernd sein: 4,5 Kilometer mit einer Steigung von zwölf Prozent. Dieses Finale fordert förmlich einen Zweikampf zwischen den großen Favoriten Vingegaard und Pogacar.

Zeitplan und Fakten zur Etappe von Saint-Léonard-de-Noblat nach Puy de Dôme

Etappenstart: 13:30 Uhr in Saint-Léonard-de-Noblat

Scharfer Start: 13:45 Uhr

Voraussichtliches Ende: 18:05 Uhr auf dem Puy de Dôme

Länge: 182,4 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 50

Maximale Bergpunkte: Max. 24

Zeitgutschriften: 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

9. Etappe von Saint-Léonard-de-Noblat nach Puy de Dôme

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Tour de France?

Nach dem hügeligen und durchaus fordernden Start geht es auf der 6. Etappe erstmals richtig zur Sache. In den Pyrenäen stehen drei schwere Bergwertungen an, darunter der Col du Tourmalet. Die Auffahrt auf den Vulkan Puy de Dome im Zentralmassiv auf der 9. Etappe verspricht ein Spektakel, das einzige und vergleichsweise kurze Einzelzeitfahren steht auf der 16. Etappe an. Die härteste Bergetappe führt einen Tag später in den Alpen nach Courchevel. Auf der letzten Etappe vor dem Finale in Paris müssen in den Vogesen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.