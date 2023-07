8. Etappe am heutigen Freitag, den 8. Juli 2023, gibt es eine weitere Flachetappe, bei dem die Sprinterteams das Rennen bestimmen werden. Zwischen dem Start in Libournes und dem Zielstrich in Limoges legen die Fahrer auf der sechsten Etappe insgesamt 200,7 Kilometer zurück. Die Tour de France 2023 ist für Radsport-Fans das Highlight des Jahres. Bei deram heutigen Freitag, den, gibt es eine weiterebei dem die Sprinterteams das Rennen bestimmen werden. Zwischen dem Start inund dem Zielstrich inlegen die Fahrer auf derinsgesamtzurück.

Wo wird die Tour de France live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Strecke der 8. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France im Überblick.

Start und Strecke der 8. Etappe der Tour de France – Ein Tag für die besten Sprinter

Der siegreiche Sprinter vom vorherigen Tag wird am 8. Juli voller Freude und Emotionen zum Frühstück gehen, da er sein Ziel bereits erreicht hat. Jetzt sind seine Konkurrenten gefordert, denn auch die 8. Etappe stellt eine Herausforderung für die schnellen Fahrer und ihre Teams dar. Über etwa 200 Kilometer führt die Strecke durch die Dordogne, ohne größere Anstiege. Lediglich auf halber Strecke muss die Hürde im Nationalpark Perigord-Limousin genommen werden, der ein wunderschönes Panorama und beeindruckende Fernsehbilder bieten wird. Der Schlusssprint findet bergauf statt, daher wird wahrscheinlich ein anderer Typ von Sprinter als am Vortag gewinnen können.

Zeitplan und Fakten zur Etappe von Libournes nach Limoges

Etappenstart: 12:30 Uhr in Libournes

Scharfer Start: 12:45 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:05 Uhr in Limoges

Länge: 200,7 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 70

Maximale Bergpunkte: Max. 4

Zeitgutschriften: 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

Grafik Nr. 105733, Querformat 135 x 90 mm, "8. Etappe von Libourne nach Limoges" Grafik: dpa, Redaktion: dpa

© Foto: dpa-infografik GmbH

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Tour de France?

Nach dem hügeligen und durchaus fordernden Start geht es auf der 6. Etappe erstmals richtig zur Sache. In den Pyrenäen stehen drei schwere Bergwertungen an, darunter der Col du Tourmalet. Die Auffahrt auf den Vulkan Puy de Dome im Zentralmassiv auf der 9. Etappe verspricht ein Spektakel, das einzige und vergleichsweise kurze Einzelzeitfahren steht auf der 16. Etappe an. Die härteste Bergetappe führt einen Tag später in den Alpen nach Courchevel. Auf der letzten Etappe vor dem Finale in Paris müssen in den Vogesen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.