7. Etappe am heutigen Freitag, den 7. Juli 2023, dürfen sich die Fahrer nach den Strapazen in den Pyrenäen auf einer Flachetappe etwas erholen. Möglicherweise ist heute die erste große Chance für Ausreißer gegeben, um einen Sieg vor dem Peloton herauszufahren. Zwischen dem Start in Mont-de-Marsan und dem Zielstrich in Bordeaux legen die Fahrer auf der sechsten Etappe insgesamt 169,9 Kilometer zurück. Die Tour de France 2023 ist für Radsport-Fans das Highlight des Jahres. Bei deram heutigen Freitag, den 7, dürfen sich die Fahrer nach den Strapazen in den Pyrenäen auf eineretwas erholen. Möglicherweise ist heute die erste große Chance für Ausreißer gegeben, um einen Sieg vor dem Peloton herauszufahren. Zwischen dem Start inund dem Zielstrich inlegen die Fahrer auf derinsgesamtzurück.

Wo wird die Tour de France live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Strecke der 7. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei der Tour de France im Überblick.

Start und Strecke der 7. Etappe der Tour de France – Ein Tag für Ausreißer?

Die Favoriten und ihre Teams können endlich aufatmen. Nach den anstrengenden Tagen zuvor, in denen sie hart gearbeitet und ihre Konzentration extrem gefordert haben, erhalten sie gewissermaßen einen Ruhetag. Der Abschnitt zwischen Mont-de-Marsan und Bordeaux ist komplett flach und der einzige Abschnitt der diesjährigen Tour, bei dem weniger als 1.000 Höhenmeter bewältigt werden müssen. Es ist wahrscheinlich, dass sich eine Ausreißergruppe kleinerer Teams bildet, möglicherweise mit einigen Sprintern, die um das Grüne Trikot kämpfen wollen. Nach 88 Kilometern werden sie sich in Grignols einen ersten richtungsweisenden Kampf beim Zwischensprint liefern, bevor 80 Kilometer später in Bordeaux der große Sprint erwartet wird.

Zeitplan und Fakten zur Etappe von Mont-de-Marsan nach Bordeaux

Etappenstart: 13:15 Uhr in Mont-de-Marsan

Scharfer Start: 13:30 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:05 Uhr in Bordeaux

Länge: 169,9 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 70

Maximale Bergpunkte: Max. 1

Zeitgutschriften: 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

7. Etappe von Mont-de-Marsan nach Bordeaux

© Foto: dpa-infografik GmbH

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Tour de France?

Nach dem hügeligen und durchaus fordernden Start geht es auf der 6. Etappe erstmals richtig zur Sache. In den Pyrenäen stehen drei schwere Bergwertungen an, darunter der Col du Tourmalet. Die Auffahrt auf den Vulkan Puy de Dome im Zentralmassiv auf der 9. Etappe verspricht ein Spektakel, das einzige und vergleichsweise kurze Einzelzeitfahren steht auf der 16. Etappe an. Die härteste Bergetappe führt einen Tag später in den Alpen nach Courchevel. Auf der letzten Etappe vor dem Finale in Paris müssen in den Vogesen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.