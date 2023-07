01.07.2023, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Bei der heutigen 6. Etappe gibt es die erste Bergankunft in den französischen Pyrenäen. Mit dem Col du Tourmalet muss auf der heutigen Etappe ein legendärer Tour-Anstieg von den Fahrern erklommen werden. Der Kampf und den Gesamtsieg und das Duell zwischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard und dem zweimaligen Tour-Champion Tadej Pogacar nimmt weiter Fahrt auf. Zwischen dem Start in Tarbes und dem Zielstrich in Cauterets-Cambasque legen die Fahrer auf der sechsten Etappe insgesamt 144,9 Kilometer zurück. Die Tour de France 2023 ist für Radsport-Fans das Highlight des Jahres. Am Samstag, den, startete das wichtigste Straßenradsportrennen der Welt mit der 1. Etappe in Bilbao. Bei der heutigengibt es die erste Bergankunft in den französischen Pyrenäen. Mit demmuss auf der heutigen Etappe ein legendärer Tour-Anstieg von den Fahrern erklommen werden. Der Kampf und den Gesamtsieg und das Duell zwischen Titelverteidigerund dem zweimaligen Tour-Championnimmt weiter Fahrt auf. Zwischen dem Start inund dem Zielstrich inlegen die Fahrer auf derinsgesamtzurück.

Start und Strecke der 6. Etappe der Tour de France – Die erste Bergankunft in den Pyrenäen

Die Etappe von Tarbes nach Cauterets-Cambasque ist zwar kurz, wird dennoch alles von den Favoriten abverlangen. Nach knapp 145 Kilometern gibt es die erste Bergankunft der Tour. Die Top-Anwärter auf den Gesamtsieg werden sich sorgfältig vorbereiten und eine Taktik entwickeln, um diesen anspruchsvollen Kletter-Tag optimal anzugehen und vor allem keine Überraschungen zu erleben. Nach etwa 50 Kilometern des Einrollens und Beobachtens der Konkurrenz werden die Sprinter bei einer Sprintwertung in Sarrancolin ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Anschließend beginnt der Aufstieg zum Col d'Aspin, der sich über 12 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von 6,5 Prozent erstreckt. Nach der Abfahrt nach Sainte-Marie-de-Campan folgt der mythologische Anstieg zum Tourmalet, der mit einer beeindruckenden Höhe von 2.115 Metern aufwartet. Eine herausfordernde Strecke von rund 17 Kilometern mit durchschnittlich 7,5 Prozent Steigung stellt eine der großen Prüfungen der Tour dar. Hier werden die Favoriten aufeinandertreffen und auf dem letzten Anstieg nach Camberet den Tagessieger sowie die Abstände in Sekunden bestimmen.

Die Fakten zur Etappe von Tarbes nach Cauterets-Cambasque

Etappenstart: 13:10 Uhr in Tarbes

Scharfer Start: 17:05 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:20 Uhr in Cauterets-Cambasque

Länge: 144,9 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 40

Maximale Bergpunkte: Max. 42

Zeitgutschriften: 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.