heutigen Samstag, den 22. Juli 2023, muss das Fahrerfeld auf der Bergetappe von Belfort nach Le Markstein Fellering noch einmal über 3.000 Höhenmeter überwinden, bevor die Tour morgen in Paris endet. Der Kampf um das gepunktete Bergrikot und die Podiumsplätze bei der Tour de France werden noch einmal richtig Fahrt aufnehmen. An der Strecke werden auch viele deutsche Radsportfans erwartet, weil die Etappe nahe der deutschen Grenze verläuft. Die Tour de France 2023 ist das absolute Highlight für alle Radsport-Fans in diesem Jahr. Am, muss das Fahrerfeld auf der Bergetappe vonnachnoch einmal überüberwinden, bevor die Tour morgen in Paris endet. Der Kampf um das gepunktete Bergrikot und die Podiumsplätze bei der Tour de France werden noch einmal richtig Fahrt aufnehmen. An der Strecke werden auch viele deutsche Radsportfans erwartet, weil die Etappe nahe der deutschen Grenze verläuft.

Nachdem die ersten beiden Tour-Wochen hart umkämpft waren, konnte Titelverteidiger Jonas Vingegaard seinen Herausforderer beim Zeitfahren sowie auf der 17. Etappe hinauf auf den Col de la Loze entscheidend distanzieren und führt die Gesamtwertung nun mit einem Vorsprung von über sieben Minuten an. Der Kampf um das Gelbe Trikot scheint entschieden zu sein.

Wo wird die Tour de France live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Strecke der 20. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Tour de France im Überblick. Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei derim Überblick. Tour de France 2023

Start und Strecke der 20. Etappe der Tour de France – Die letzte schwere Bergetappe

In den vergangenen Jahren haben die Streckenplaner der Tour de France sorgfältig überlegt, wie sie die Rennstrecke optimieren können. Dabei ging es unter anderem darum, zu viele aufeinanderfolgende Flachetappen zu vermeiden und die Schlusswoche spannender zu gestalten. Diese Überlegungen wurden konsequent in die Tat umgesetzt, auch im Jahr 2023.

Der vorletzte Tag der Tour ist besonders anspruchsvoll und könnte das Gesamtklassement noch einmal ein wenig durcheinanderwirbeln. Auf einer vergleichsweise kurzen Strecke von etwa 133 Kilometern erwarten die Fahrer sechs schwere Berge und insgesamt 3.600 Höhenmeter im Profil.

Gleich nach dem Start müssen die Teilnehmer den ersten von vier aufeinanderfolgenden Bergen bezwingen. Nach einer Abfahrt von knapp 20 Kilometern nach Munster kommt es zum Höhepunkt: Der Petit Ballon (9,1 km, Steigung 8,1 Prozent) und darauf folgend der Col du Platzerwasel (7,1 km, Steigung 8,4 Prozent) werden womöglich einen entscheidenden Kampf Mann gegen Mann um das Bergtrikot entfachen.

Zeitplan und Fakten zur 20. Etappe von Belfort - Le Markstein Fellering

Etappenstart: 13:30 Uhr in Belfort

Scharfer Start: 13:45 Uhr in Belfort

Voraussichtliches Etappenende: 16:55 Uhr in Le Markstein Fellering

Länge: 133,5 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 40

Maximale Bergpunkte: Max. 37

Zeitgutschriften: 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

20. Etappe von Belfort nach Le Markstein Fellering

© Foto: dpa-infografik GmbH

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Tour de France?

Nach dem hügeligen und durchaus fordernden Start geht es auf der 6. Etappe erstmals richtig zur Sache. In den Pyrenäen stehen drei schwere Bergwertungen an, darunter der Col du Tourmalet. Die Auffahrt auf den Vulkan Puy de Dome im Zentralmassiv auf der 9. Etappe verspricht ein Spektakel, das einzige und vergleichsweise kurze Einzelzeitfahren steht auf der 16. Etappe an. Die härteste Bergetappe führt einen Tag später in den Alpen nach Courchevel. Auf der letzten Etappe vor dem Finale in Paris müssen in den Vogesen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Tour de France 2023: Mark Cavendish erleidet Schlüsselbeinbruch nach Sturz

Bei einem Sturz auf der achten Etappe der 110. Tour de France hat sich der Radsport-Star Mark Cavendish einen Bruch des Schlüsselbeins zugezogen. Diese Information wurde am Samstagabend von seinem Team Astana bekannt gegeben. Zusätzlich dazu hat sich eine Schraube aus einer früheren Verletzung in seiner rechten Schulter gelöst. Der britische Fahrer stürzte etwa 60 Kilometer vor dem Ziel in Limoges und musste die Tour daraufhin aufgeben. Cavendish, der mit 34 Tageserfolgen in der Statistik auf einer Stufe mit Eddy Merckx steht, hatte sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr mit 35 Etappensiegen alleiniger Rekordhalter zu werden.