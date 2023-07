heutigen Mittwoch, den 19. Juli 2023, geht es zum ersten und einzigen Mal auf der Etappe von Saint-Gervais Mont-Blanc nach Courchevel in die Hochalpen. Der brutale Anstieg hinauf auf das diesjährige Dach der Tour de France, den Col de la Loze liefert heute vermutlich die finale Entscheidung um den Gesamtsieg an. Die Tour de France 2023 ist das absolute Highlight für alle Radsport-Fans in diesem Jahr. Am, geht es zum ersten und einzigen Mal auf der Etappe vonin die Hochalpen. Der brutale Anstieg hinauf auf das diesjährige Dach der Tour de France, denliefert heute vermutlich die finale Entscheidung um den Gesamtsieg an.

Doch die beiden Anwärter Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard sind leistungstechnisch auf einem derart ähnlichen Niveau, dass selbst nach dieser Etappe weiterhin nur wenige Sekunden zwischen ihnen liegen könnte. Eine der knappsten Entscheidungen in der Geschichte der Tour de France ist dieses Jahr absolut realistisch. In einigen Fällen wurde das Gelbe Trikot erst am vorletzten Tag vom Sieger übernommen.

Start und Strecke der 17. Etappe der Tour de France – Entscheidung um Gelb auf dem Col de la Loze

Im Roadbook sind 28,4 Kilometer angegeben. Diese Strecke zum Col de la Loze, dessen Gipfel sich etwa sechs Kilometer vor dem Ziel in Courchevel befindet, wird durchschnittlich mit einer Steigung von sechs Prozent beschrieben. Doch Insider wissen mehr: Die letzten sechs Kilometer dieses Abschnitts stellen eine wahre Herausforderung dar, mit einer durchschnittlichen Steigung von über zehn Prozent und sogar einer Rampe, die erstaunliche 24 Prozent Steigung aufweist. Früher war dieser Abschnitt nur über einen Schotterweg erreichbar, doch 2019 wurde er asphaltiert, um als Etappenziel für die Tour de l'Avenir zu dienen. Ein Jahr später hatte die Tour de France hier ihr Debüt, und Primoz Roglic verteidigte knapp sein Gelbes Trikot. "Mehrmals hätte ich am liebsten umgedreht", sagte der slowenische Fahrer später. Nach der anspruchsvollen Abfahrt nach Courchevel müssen die Fahrer noch eine letzte Steigung hinauf zum Flugplatz bewältigen, bevor sie endlich die Ziellinie erreichen.

Das Terrain verbunden mit der Höhe ist ideal für Jonas Vingegaard, der sich hier etwas wohler fühlen und eine Attacke auf Tadej Pogacar starten dürfte.

Zeitplan und Fakten zur 17. Etappe von Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel

Etappenstart: 12:20 Uhr in Saint-Gervais Mont-Blanc

Scharfer Start: 12:30 Uhr in Saint-Gervais Mont-Blanc

Voraussichtliches Etappenende: 17:05 Uhr in Courchevel

Länge: 165,7 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 40

Maximale Bergpunkte: Max. 65

Zeitgutschriften: 8, 5 und 2 Sekunden für die ersten drei Fahrer an der Bonuswertung auf dem Col de la Loze und 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

17. Etappe von Saint-Gervais Mont-Blanc nach Courchevel

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Tour de France?

Nach dem hügeligen und durchaus fordernden Start geht es auf der 6. Etappe erstmals richtig zur Sache. In den Pyrenäen stehen drei schwere Bergwertungen an, darunter der Col du Tourmalet. Die Auffahrt auf den Vulkan Puy de Dome im Zentralmassiv auf der 9. Etappe verspricht ein Spektakel, das einzige und vergleichsweise kurze Einzelzeitfahren steht auf der 16. Etappe an. Die härteste Bergetappe führt einen Tag später in den Alpen nach Courchevel. Auf der letzten Etappe vor dem Finale in Paris müssen in den Vogesen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Tour de France 2023: Mark Cavendish erleidet Schlüsselbeinbruch nach Sturz

Bei einem Sturz auf der achten Etappe der 110. Tour de France hat sich der Radsport-Star Mark Cavendish einen Bruch des Schlüsselbeins zugezogen. Diese Information wurde am Samstagabend von seinem Team Astana bekannt gegeben. Zusätzlich dazu hat sich eine Schraube aus einer früheren Verletzung in seiner rechten Schulter gelöst. Der britische Fahrer stürzte etwa 60 Kilometer vor dem Ziel in Limoges und musste die Tour daraufhin aufgeben. Cavendish, der mit 34 Tageserfolgen in der Statistik auf einer Stufe mit Eddy Merckx steht, hatte sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr mit 35 Etappensiegen alleiniger Rekordhalter zu werden.