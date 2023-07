heutigen Mittwoch, den 12. Juli 2023, geht es mit einer hügeligen Etappe weiter durch das Zentralmassiv Frankreichs. Nach der eintägigen Erholung für die Fahrer könnten Ausreißer wieder Mut fassen, um auch diese Etappe für sich zu entscheiden. Die Tour de France 2023 ist das absolute Highlight für alle Radsport-Fans in diesem Jahr. Am, geht es mit einer hügeligen Etappe weiter durch das Zentralmassiv Frankreichs. Nach der eintägigen Erholung für die Fahrer könnten Ausreißer wieder Mut fassen, um auch diese Etappe für sich zu entscheiden.

Die diesjährige Tour de France steht ganz im Zeichen des Duells zwischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard, und Verfolger Tadej Pogacar, der nur 17 Sekunden hinter ihm liegt. Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Ausnahmeradfahrern ist so gering, dass es wahrscheinlich eine der knappsten Entscheidungen in der Geschichte der Tour de France werden könnte.

Wo wird die Tour de France live im Stream und TV übertragen?

im und übertragen? Start und Strecke der 11. Etappe

Wie ist das Streckenprofil der Route?

Tour de France im Überblick. Alle Infos zur Übertragung und Strecke bei derim Überblick. Tour de France 2023

Start und Strecke der 11. Etappe der Tour de France – Ein Tag für die Ausreißer?

Der Beginn der Etappe ist hügelig, danach erstreckt sich eine über 100 Kilometer lange nahezu flache Strecke, bei der der Einfluss des Windes keine große Rolle spielt. Die elfte Etappe wird voraussichtlich von den Sprinterteams dominiert, es sei denn, ein mutiger Ausreißer übernimmt die Kontrolle.

Julian Alaphilippe, der nach einem enttäuschenden Jahr 2022 wieder zurückgekehrt ist, wird am Mittwoch besonders motiviert ins Rennen gehen, da die Etappe unter anderem durch seine Heimatstadt Montlucon führt. Der 31-Jährige möglicherweise versuchen, in die Fluchtgruppe zu gelangen. Ob diese von den Sprinterteams zugelassen wird, bleibt abzuwarten, denn letztendlich werden diese Teams an diesem Tag den Ton angeben. In Moulins, wo eine fast einen Kilometer lange Zielgerade eine hohe Geschwindigkeit für die schnellen Fahrer ermöglicht, wird auf jeden Fall ein spektakulärer Massensprint erwartet.

Zeitplan und Fakten zur 11. Etappe von Clemont-Ferrand - Moulins

Etappenstart: 13:05 Uhr in Clemont-Ferrand

Scharfer Start: 13:25 Uhr

Voraussichtliches Ende: 17:20 Uhr in Moulins

Länge: 179,8 Kilometer

Maximale Sprintpunkte: Max. 70

Maximale Bergpunkte: Max. 3

Zeitgutschriften: 10, 6 und 4 Sekunden für die ersten drei Fahrer im Ziel

11. Etappe von Clermont-Ferrand nach Moulins

© Foto: dpa-infografik GmbH

Tour de France 2023 live: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt jede Etappe der Tour de France live und mit Start des internationalen Signals in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Auf dem Kanal Eurosport 1 können Radsport-Fans die Etappenrennen verfolgen. Auch einen Livestream wird es geben. Die ARD steigt zumeist am Nachmittag in die Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de und dem Sender One zeigt die ARD zudem das gesamte Rennen.

Welche Schlüsseletappen gibt es bei der Tour de France?

Nach dem hügeligen und durchaus fordernden Start ging es auf der 6. Etappe erstmals richtig zur Sache. In den Pyrenäen standen drei schwere Bergwertungen an, darunter der Col du Tourmalet. Die Auffahrt auf den Vulkan Puy de Dome im Zentralmassiv auf der 9. Etappe wurde ein Spektakel. Das einzige und vergleichsweise kurze Einzelzeitfahren steht auf der 16. Etappe an. Die härteste Bergetappe führt einen Tag später in den Alpen nach Courchevel. Auf der letzten Etappe vor dem Finale in Paris müssen in den Vogesen noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden.

Tour de France 2023: Mark Cavendish erleidet Schlüsselbeinbruch nach Sturz

Bei einem Sturz auf der achten Etappe der 110. Tour de France hat sich der Radsport-Star Mark Cavendish einen Bruch des Schlüsselbeins zugezogen. Diese Information wurde am Samstagabend von seinem Team Astana bekannt gegeben. Zusätzlich dazu hat sich eine Schraube aus einer früheren Verletzung in seiner rechten Schulter gelöst. Der britische Fahrer stürzte etwa 60 Kilometer vor dem Ziel in Limoges und musste die Tour daraufhin aufgeben. Cavendish, der mit 34 Tageserfolgen in der Statistik auf einer Stufe mit Eddy Merckx steht, hatte sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr mit 35 Etappensiegen alleiniger Rekordhalter zu werden.