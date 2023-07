Am Samstag, den 01.07.2023, beginnt die Tour de France 2023 mit der ersten Etappe in Bilbao. Die letzte Etappe wird am 23. Juli gefahren und führt die Radsportler nach Paris. Die diesjährige Ausgabe des beliebtesten Straßenradsportrennens der Welt steht ganz im Zeichen des Duells zwischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard aus Dänemark und Tadej Pogačar. Nach seiner überraschenden Niederlage im vergangenen Jahr möchte der Slowene, der das größte Etappenrennen der Welt im Jahr 2020 und 2021 gewann, in diesem Jahr in Paris wieder ganz oben stehen. Die Konkurrenz ist wie jedes Jahr hoch, insgesamt 176 Fahrer in jeweils 22 verschiedenen Teams starten bei der Tour de France 2023.

Jumbo-Visma

UAE Team Emirates

Ineos-Grenadiers

AG2R-Citroën

Alpecin-Deceuninck

Astana Qazaqstan Team

Bahrain-Victorious

Bora-Hansgrohe

Cofidis

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

Intermarché - Circus - Wanty

Movistar

Soudal-Quick Step

Arkéa-Samsic

Jayco AlUla

Team DSM

Trek-Segafredo (Lidl-Trek)

Lotto-Dstny

TotalEnergies

Uno-X Pro Cycling Team

Israel - Premier Tech

Deutsche Fahrer bei der Tour de France 2023

Bei der diesjährigen Auflage der Tour de France fahren auch sieben Rennfahrer aus Deutschland mit. Nils Politt, Emanuel Buchmann und Maximilan Schachmann treten für das deutsche Team BORA-hansgrohe an. Alle drei sind als Helfer für ihren Kapitän Jay Hindley eingeplant. Georg Zimmermann vom Team Intermarché-Circus-Wanty, John Degenkolb vom Team DSM und Max Walscheid sowie Simon Geschke vom Team Cofidis komplettieren die deutsche Teilnehmerliste bei der Tour de France 2023.

Keiner der deutschen Fahrer geht jedoch als Kapitän für sein Team in die diesjährige Tour de France.

Tour de France 2023 – Die Favoriten

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates ) ist einer der beiden Topfavoriten auf den Gesamtsieg bei der Tour de France 2023. Er gewann bereits die Tour im Jahr 2020 und 2021 und gewann dieses Jahr alle wichtigen Rennen, an denen er teilnahm.

) ist einer der beiden Topfavoriten auf den Gesamtsieg bei der Tour de France 2023. Er gewann bereits die Tour im Jahr 2020 und 2021 und gewann dieses Jahr alle wichtigen Rennen, an denen er teilnahm. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) gewann im letzten Jahr überraschend die Tour vor dem Slowenen Tadej Pogacar. Er ist in seinem Team der unangefochtene Kapitän und der zweite große Topfavorit bei der Tour de France 2023.

gewann im letzten Jahr überraschend die Tour vor dem Slowenen Tadej Pogacar. Er ist in seinem Team der unangefochtene Kapitän und der zweite große Topfavorit bei der Tour de France 2023. Jay Hindley (Team Bora-Hansgrohe) fährt für ein deutsches Team und konnte 2022 die Giro d‘Italia gewinnen. Der 27-jährige Australier ist eine kleine Wildcard für das Rennen, da er zum allerersten Mal in seiner Karriere bei der Tour de France teilnimmt. In Topform zählt er zu den stärksten Bergfahrern. Seine Schwäche, das Zeitfahren, spielt bei der diesjährigen Rundfahrt nur eine kleine Rolle. Hindley könnte die große Überraschung bei der Tour werden und Vingegaard sowie Pogacar in Bedrängnis bringen.

fährt für ein deutsches Team und konnte 2022 die Giro d‘Italia gewinnen. Der 27-jährige Australier ist eine kleine Wildcard für das Rennen, da er zum allerersten Mal in seiner Karriere bei der Tour de France teilnimmt. In Topform zählt er zu den stärksten Bergfahrern. Seine Schwäche, das Zeitfahren, spielt bei der diesjährigen Rundfahrt nur eine kleine Rolle. Hindley könnte die große Überraschung bei der Tour werden und Vingegaard sowie Pogacar in Bedrängnis bringen. David Gaudu (Groupama-FDJ ) ist die französische Hoffnung auf den Gesamtsieg. Er ist ein enorm starker Bergfahrer, wird jedoch wohl eher um das Podium, als um den Gesamtsieg fahren.

ist die französische Hoffnung auf den Gesamtsieg. Er ist ein enorm starker Bergfahrer, wird jedoch wohl eher um das Podium, als um den Gesamtsieg fahren. Richard Carapaz (EF Educ. EasyPost) , der Giro-Sieger von 2019 ist klarer Kapitän seines starken Teams. Der Ecuadorianer zeigte seine Stärke in den Bergen bislang vor allem beim Giro und der Vuelta. Auch ihm ist eine Podiums-Platzierung durchaus zuzutrauen.

, der Giro-Sieger von 2019 ist klarer Kapitän seines starken Teams. Der Ecuadorianer zeigte seine Stärke in den Bergen bislang vor allem beim Giro und der Vuelta. Auch ihm ist eine Podiums-Platzierung durchaus zuzutrauen. Enric Mas (Movistar) wurde bereits zweimal fünfter und einmal sechster bei der Tour de France. Er geht als klarer Kapitän seines Teams ins Rennen. Er ist ein sehr guter Bergfahrer und gilt ebenfalls klar als Favorit auf das Podium.

wurde bereits zweimal fünfter und einmal sechster bei der Tour de France. Er geht als klarer Kapitän seines Teams ins Rennen. Er ist ein sehr guter Bergfahrer und gilt ebenfalls klar als Favorit auf das Podium. Daniel Martínez (Ineos Grenadiers) ist ein absoluter Bergspezialist und der erfahrenste Klassement-Fahrer in seinem Team. Mit Tom Pidcock und Carlos Rodriguez hat das Team jedoch noch zwei weitere Joker im Team, die im Lauf der Tour die Kapitänsrolle im Team übernehmen könnten.

Erweiterter Favoritenkreis

Chancen auf das Podium, wohl jedoch eher nicht auf den Gesamtsieg dürfen sich Fahrer wie Juan Ayuso, Pello Bilbao, Mikel Landa, Alexey Lutsenko, Ben O‘Connor, Tom Pidcock, Carlos Rodríguez, Adam Yates, Simon Yates und Romain Bardet ausrechnen.

