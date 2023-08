Im August 2017 sorgte der Wechsel von Neymar Jr. weltweit für Aufsehen. Für einen dreistelligen Millionenbetrag transferierte der Brasilianer vom FC Barcelona zu Paris St. Germain. Bis heute ist es der teuerste Transfer der Geschichte und Neymar Jr. ist bis dato der teuerste Fußballer aller Zeiten.

Alle Informationen zum damaligen Mega-Transfer im Überblick.

Neymar Jr. wechselte 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris

Der bislang kostspieligste Transfer im Fußball wurde im August 2017 erfolgreich abgeschlossen. Für die Mega-Ablösesumme von 222 Millionen Euro wechselte der brasilianische Offensiv-Star Neymar vom FC Barcelona zum ehemaligen französischen Serien-Meister Paris Saint-Germain. Der damalig 25-Jährige unterschrieb in Paris einen Fünfjahresvertrag.

Dieser Transfer stellte sowohl für Neymar als auch für seinen neuen Arbeitgeber PSG eine neue finanzielle Dimension dar. Der bisher zu diesem Zeitpunkt teuerste Transfer war jener von Paul Pogba von Juventus Turin zu Manchester United gewesen, der sich „nur“ auf 105 Millionen Euro belaufen hatte.

Die Summe von 222 Millionen Euro war die beim FC Barcelona vertraglich festgelegte Ablösesumme. Neymar erhielt bei PSG zunächst ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro. Die immense Ablösesumme wurde Berichten zufolge von der Qatar Sport Investment aufgebracht, die 100 Prozent der Anteile des französischen Klubs besitzt.

Für seinen Wechsel zu Al-Hilal erntete Neymar Jr. viel Kritik.

© Foto: dpa

Kritik am Wechsel von Neymar Jr. nach Saudi-Arabien

Anfang August 2023 vollzog der brasilianische Ausnahmespieler Neymar nun seinen Wechsel von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal in der Hauptstadt Riad in Saudi-Arabien. Dies verdeutlicht, dass nicht ausschließlich Spieler im Alter von 35 Jahren und älter kurz vor dem Ende ihrer Karriere den Schritt nach Saudi-Arabien unternehmen, um finanziell zu profitieren. Stattdessen beteiligen sich auch namhafte Spieler im besten Karriereabschnitt, die ebenso gut beim FC Barcelona oder Bayern München landen könnten. Wesentlich für das Verständnis ist, dass bei diesem Schritt in erster Linie nicht der Fußball im Vordergrund steht. Vielmehr geht es um die strategischen Ziele eines der reichsten und restriktivsten Länder weltweit.

Ein „ewiger Fleck in der Karriere von Neymar“

Für seinen jüngsten Wechsel nach Saudi-Arabien hagelte es deshalb auch viel Kritik an Neymar. Der ehemalige spanische Fußballprofi Jonathan Soriano ist der Ansicht, dass der brasilianische Ausnahmespieler „das Handtuch geworfen“ habe. „Es gibt hier keinen Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi mehr, er hätte die Fußballwelt gemeinsam mit Erling Haaland und Kylian Mbappé anführen können. Stattdessen hat er sich dazu entschieden, noch mehr Geld zu verdienen“, kritisierte Soriano (37), der 2019 selbst kurz bei Al-Hilal spielte, beim Streaminganbieter DAZN. „Zu Al-Hilal zu gehen, wird ein ewiger Fleck in der Karriere von Neymar sein“, kommentierte etwa das brasilianische Sportportal „Globoesporte“. „Wenn es vorrangig darum ginge, seine Karriere aufzubauen und zu festigen, würde Ney zu diesem Zeitpunkt nicht nach Saudi-Arabien gehen.“

Das sind die zehn teuersten Transfers aller Zeiten

Die zehn kostspieligsten Transfers in der Geschichte im Überblick:

10. Cristiano Ronaldo (2018 für 117 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus Turin)

9. Jack Grealish (2021 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City)

8. Antoine Griezmann (2019 für 120 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Barcelona)

7. Enzo Fernández (2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Chelsea)

6. João Félix (2019 für 127,2 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atlético Madrid)

5. Moisés Caicedo (2023 für 133 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea)

4. Philippe Coutinho (2018 für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona)

3. Ousmane Dembélé (2017 für 140 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona)

2. Kylian Mbappé (2018 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain)

1. Neymar (2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain)