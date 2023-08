Viele Fußballfans denken bei den erfolgreichsten Fußballspielern der Welt sicherlich sofort an Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé. Doch es gibt einen anderen Spieler, der mehr Titel auf nationaler und internationaler Ebene gewinnen konnte.

Die erfolgreichsten Fußballer der Welt – alle Informationen im Überblick

Dani Alves ist gemessen an Titeln der erfolgreichste Fußballer der Welt

Der Brasilianer Dani Alves machte in seiner langen Profikarriere Station bei einigen europäischen Topklubs und konnte so jährlich mehrere Titel einheimsen. Seine Karriere nahm 2003 beim FC Sevilla Fahrt auf, ehe es 2008 zum FC Barcelona ging, wo er mit Messi, Xavi, Iniesta und Co. viele Titel feiern konnte. Zwischen 2016 und 1019 spielte er für Juventus Turin und Paris St. Germain, ehe er 2021 noch einmal zum FC Barcelona zurückkehrte. Ganze 42 nationale und internationale Titel machen Dani Alves zum erfolgreichsten Fußballer der Welt.

Lionel Messi ist einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt.

© Foto: Franck Fifa/afp

Die Titel von Dani Alves im Überblick

Spanische Meisterschaft (6)

Spanischer Pokal (5)

Spanischer Superpokal (5)

UEFA Supercup (4)

Klub-WM (3)

Champions League (3)

Copa America (2)

UEFA Cup (2)

Französische Meisterschaft (2)

Französischer Superpokal (2)

Confed Cup (2)

Französischer Ligapokal (1)

U20-WM (1)

Olympia (1)

Französischer Pokal (1)

Italienische Meisterschaft (1)

Italienischer Pokal (1)

Die zehn erfolgreichsten Fußballer der Welt

Welche Fußballer waren in ihrer Karriere ähnlich erfolgreich wie Dani Alves? Die zehn Fußballer mit den meisten Titeln im Überblick: