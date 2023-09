Ein großer Name gastiert in Ulm: Zweitligist FC Schalke 04 testet an diesem Freitag gegen den SSV Ulm 1846 Fußball. Für den Traditionsverein aus Gelsenkirchen verlief der Saisonstart holprig: Mit vier Punkten aus fünf Spielen läuft die Mannschaft von. Trainer Thomas Reis den eigenen Ansprüchen hinterher. Die Spatzen können als Fünfter zufrieden auf die Tabelle der 3. Liga blicken. Anpfiff des Testspiels ist um 18.30 Uhr.

