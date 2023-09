Nach der Länderspielpause geht es für den SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga weiter. Die Mannschaft von Thomas Wörle spielt an diesem Sonntag, 17. September, beim SV Waldhof Mannheim. Können die Spatzen im Auswärtsspiel die nächsten Punkte holen? Alles zur Partie gibt es in unserem Liveticker. Anpfiff im Carl-Benz-Stadion ist um 16.30 Uhr.

Weitere Nachrichten zum SSV Ulm 1846 Fußball