Der Weg zurück führte vorbei an Bierbänken. Er führte vorbei an Stehtischen, vorbei an einem Wurstgrill und vorbei an Zuschauern, die sich auf dem Vorplatz versammelt hatten. Für die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball muss es ein ungewohnter Gang zur Kabine gewesen sein. Keine große Arena, kein...