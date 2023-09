Am 8. Drittliga-Spieltag reist der SSV Ulm 1846 Fußball ins nahe gelegene Ingolstadt. Beim ehemaligen Bundesligisten will der Aufsteiger aus Ulm seine Serie fortsetzen: Die Mannschaft von Thomas Wörle hat am Samstag, 30. September, die Chance, ihren vierten Sieg in Folge zu holen. Anpfiff ist um 14 Uhr. Die SÜDWEST PRESSE begleitet das Spiel hier im Liveticker.

Die Ergebnisse des SSV Ulm 1846 Fußball

Die Torschützen des SSV Ulm 1846 Fußball

Dennis Chessa: 4 Tore

Johannes Reichert: 2 Tore

Philipp Maier: 1 Tor

Bastian Allgeier: 1 Tor

Leo Scienza: 1 Tor

Lucas Röser: 1 Tor

Tobias Rühle 1 Tor

*zuzüglich 1 Eigentor der SpVgg Unterhaching

