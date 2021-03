B ereits 555-mal wurde es gekürt, in einigen Fällen sogar im Doppelpack. Zu den Preisträgern gehörten schon der „Bomber der Nation“ Gerd Müller, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus oder der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimović.

Erster Gewinner war Gerhard Faltermeier von Jahn Regensburg. Seinen Torschuss zum 2:0 am 28. März 1971 in der Regionalliga-Süd – damals die zweithöchste deutsche Spielklasse – gegen den VfR Mannheim wählten die Zuschauer zum ersten „Tor des Monats“. Der Mittelfeldspieler hatte einen 20-Meter-Freistoß in den Torwinkel gezirkelt, 71 000 der geschätzten 250 000 Einsendungen entfielen auf ihn. Sportschau-Gastgeber Oskar Klose überreichte dem Sieger im Studio die erste Medaille.

In der Sendung können sich Zuschauer zwischen fünf der schönsten und spektakulärsten Treffer des abgelaufenen Monats (Tor 1 bis Tor 5) entscheiden, die Vorauswahl übernimmt die Sportschau-Redaktion. Anfangs wurde noch ganz klassisch mit einer eingesandten Postkarte abgestimmt, inzwischen ist die Wahl per Telefon oder übers Internet möglich. Aus allen Teilnehmern werden die Gewinner ausgelost.

Die präsentierten Tore stammen aus Partien unterschiedlicher Wettbewerbe oder aus Freundschaftsspielen, mehr als 40 Prozent kommen aus der Fußball-Bundesliga. Zunächst wurden die Treffer ohne Kommentar gezeigt, um zu vermeiden, dass Tore aus Sympathie für den Schützen oder dessen Team gewinnen. Mittlerweile werden jedoch die Namen der Spieler und deren Mannschaften genannt.

Die Idee für das Tippspiel hatte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) von der britischen BBC „übernommen“, die seit 1970 das „Goal of the Month“ ermittelt. Nach der ersten Ausstrahlung waren die Verantwortlichen in Köln total überrascht. „Den Erfolg hatten wir anfangs schwer unterschätzt. Schon beim ersten Mal gingen gut 200 000 Postkarten ein. Sie alle auszuwerten war von uns überhaupt nicht zu bewältigen“, erinnert sich Moderator Ernst Huberty (94), der von 1961 bis 1982 als „Mister Sportschau“ für die Kultsendung verantwortlich war, „also bin ich mit den Kartons ins Kölner Gefängnis gegangen. Dort wurde dann gegen eine kleine Belohnung das Sortieren der Karten erledigt.“

Neben dem „Tor des Monats“ sowie den Jahres-, Jahrzehnt- und Jahrhunderttoren prämiert „Das Erste“ seit 2003 fast ein wenig inflationär auch das „Tor der Woche“. Es bildet häufig die Grundlage für die Wahl zum „Tor des Monats“. Das „Tor des Jahrhunderts“ erzielte Klaus Fischer am 16. November 1977 beim deutschen 4:1-Sieg gegen die Schweiz im Stuttgarter Neckarstadion per Fallrückzieher. Das Jahrzehnttor der 2010er schoss Mario Götze für Deutschland am 13. Juli 2014 in der 113. Minute im WM-Finale gegen Argentinien zum 1:0-Sieg. Mit Bärbel Wohlleben vom TuS Wörrstadt markierte im September 1974 erstmals eine Frau das „Tor des Monats“. Insgesamt gab es 13 Gewinnerinnen, die letzte war im Juni 2015 Dzsenifer Marozsán.

Als einziger Spieler aus der DDR-Oberliga schaffte Jörg Burow vom FC Carl Zeiss Jena den Sprung in den erlauchten Kreis. Geehrt wurde er für sein Freistoß­tor gegen die BSG Stahl Brandenburg vom September 1986. Da er zur Übergabe der Medaille nicht ausreisen durfte, erhielt er sie erst nach dem Mauerfall vier Jahre später.

Mit zwölfmal am häufigsten ausgezeichnet wurde Lukas Podolski, auf Platz zwei folgt Jürgen Klinsmann mit sieben Ehrungen, je sechsmal waren Karl-Heinz Rummenigge, Mario Basler und Klaus Fischer erfolgreich.

Bei den mehr als 500 Toren sind Distanz- und Volleyschüsse, Fallrückzieher, Heber, Ecken, Kopfbälle, Sololäufe, Freistöße und Tore mit der Hacke dabei – aber nur ein Elfmeter. In der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiels Bayern München gegen Mönchengladbach war Michael Freudlsperger am 22. März 2015 vom Punkt erfolgreich. Der 16-Jährige mit Trisomie 21 durfte am Welt-Downsyndrom-Tag auf das Bayern-Tor schießen. Sein Treffer machte ihn auch gleichzeitig zum bisher jüngsten Schützen des Wettbewerbs.

Der älteste Preisträger war der 79-jährige Kurt Meyer. 2001 lupfte er den Ball über die Linie. „Dass das so ein Tor würde, konnte ich ja nicht ahnen«, meinte der Spieler des Altherren-Teams von Blau-Weiß Post Recklinghausen. Sein Treffer wurde sogar als „Tor des Jahres“ ausgezeichnet.

Serdal Celebi dribbelte den Ball eng am Fuß über den halben Platz, an der Strafraumgrenze zog er mit links ab. Die Kugel rauschte in den oberen Torwinkel. Es war ein historischer Moment, denn mit Celebi gewann im August 2018 erstmals ein Blindenfußballer die prestigeträchtige Auszeichnung. „Ich habe mich riesig gefreut“, meinte der ehemalige deutsche Nationalspieler vom FC St. Pauli.

Bayern-Spieler wollten Preis nicht entgegennehmen

Zweimal wurden sogar Eigentorschützen mit der begehrten Auszeichnung bedacht. Am 1. Spieltag der Saison 1985/86 etwa. Da knallte Bayern Münchens Helmut Winklhofer aus rund 30 Metern den Ball unhaltbar aufs Tor. Allerdings zielte er nicht auf das gegnerische Gehäuse von Bayer Uerdingen, sondern versenkte das Leder im eigenen Kasten – Torhüter Jean-Marie Pfaff blieb chancenlos und die Bayern verloren am Ende mit 0:1.

Die damaligen Verantwortlichen des Klubs um Manager Uli Hoeneß zeigten jedoch wenig Humor und verboten Winklhofer und Pfaff, den Preis entgegenzunehmen.