Mit dem Wechsel zum FC Sevilla hat der ehemalige spanische Nationalspieler Sergio Ramos viele überrascht. Die Rückkehr nach 18 Jahren zu seinem Jugendklub FC Sevilla ist für Ramos eine Herzensangelegenheit. Sevilla-Fans dürfte der Transfer ihres „verlorenen Sohns“ verwundert haben, galt eine Verpflichtung des Abwehrstars doch als nicht finanzierbar. Doch laut einer Meldung der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ schraubte Ramos seine finanziellen Ansprüche weit herunter, um sich dem FC Sevilla anzuschließen.

Ramos lehnt 20-Millionen-Angebot aus Saudi-Arabien ab

Der Abwehrstar erhält beim FC Sevilla einen Vertrag über eine Saison mit einer Option auf eine weitere Spielzeit. Im ersten Vertragsjahr soll Sergio Ramos in Sevilla „nur“ rund eine Million Euro verdienen. Zudem hat Ramos, dessen Vertrag bei PSG am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen war, für Sevilla wesentlich höher dotierte Angebote ausgeschlagen. Der türkische Spitzenclub Galatasaray bot dem Spanier angeblich 11 Millionen pro Jahr. Auch das Mega-Angebot mit rund 20 Millionen Euro pro Jahr aus Saudi-Arabien von Al-Ittihad konnte Ramos nicht umstimmen - er wollte unbedingt zum FC Sevilla wechseln.

Sergio Ramos wechselte früh von Sevilla zu Real Madrid

Sergio Ramos wurde in Camas geboren. Der Ort liegt nur wenige Kilometer entfernt von Sevilla, weshalb er sich im zarten Alter von sieben Jahren dem FC Sevilla anschloss. „Wir sind Sevillistas von der Wiege an“, sagte er über seine Familie. In der Hauptstadt Andalusiens startete Ramos seine Weltkarriere, in der er Welt- und zweimal Europameister werden sollte. Doch schon 2005, mit 19 und nach nur 49 Profispielen, ging er zu Real Madrid - obwohl er Sevilla zuvor die Treue geschworen hatte. Die Liebe der Fans schlug in Hass um. „Es ist an der Zeit, das Kriegsbeil zu begraben“, sagte der 37-Jährige und entschuldigte sich bei den Sevilla-Anhängern.

Ramos löst mit Sevilla-Wechsel altes Versprechen ein

Der romantische Wechsel zum FC Sevilla ist für Ramos allerdings mehr als nur eine Rückkehr zu seinem Jugendverein. Mit brüchiger Stimme spricht der Fußball-Star von seinem geliebten Großvater und seiner „letzten Erinnerung“ an ihn: Geweint habe der Opa damals, als sein Enkel im Estadio Sanchez-Pizjuan von Sevilla ausgepfiffen wurde - jetzt habe er es „verdient, dass mein Name wieder gesungen wird“. Denn Ramos ist zurück. „Ich habe alles gewonnen, aber ehe ich sterbe, verdiene ich noch einen Titel mit Sevilla“, sagte er in einem Klub-Interview. Geführt wurde es in eben jenem Stadion, in das Ramos schon als kleiner Fan mit seinem Opa gepilgert war.