Am heutigen Dienstag, den 26. September 2023, trifft der FC Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den SC Preußen Münster. Nachdem die Bayern genau wie RB Leipzig aufgrund des DFL-Supercups die erste Runde des DFB-Pokals nicht wie die restlichen Teams bereits im August bestritten haben, findet das Spiel gegen Drittligist Preußen Münster erst heute statt. In der Aufstellung der Bayern können im Vergleich zum Kantersieg gegen Bochum einige Rotationen erwartet werden. Auch wenn Bayern-Trainer Tuchel das eher dementiert. "Es kann sein, dass wir gar nicht so viel rotieren. Ich habe nicht so große Lust, das kleinste Signal in die Gruppe zu geben. Es geht gerade erst los mit den englischen Wochen", sagte Tuchel vor dem Spiel.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung des FC Bayern München gegen Preußen Münster.

SC Preußen Münster gegen FC Bayern München: Gibt Daniel Peretz sein Debüt?

Nach dem Spiel gegen Bochum wird Cheftrainer Thomas Tuchel die Aufstellung vermutlich durchmischen. Im Tor wird Neuzugang Daniel Peretz sein Startelf-Debüt geben. "Daniel wird das Pokalspiel bekommen", kündigte Tuchel an. Er kenne es aus dem Ausland, "dass der zweite Torwart im Pokal die Möglichkeit bekommt, sich zu präsentieren. Er hat sich das verdient."

Vorne könnte Mathys Tel stürmen, während Topscorer Harry Kane eine Pause gegönnt wird. In der Defensive werden vermutlich Mazraoui, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Alphonso Davies starten. Matthijs de Ligt fehlt verletzt. Das Mittelfeld wird im Zentrum wohl von Leon Goretzka und Joshua Kimmich besetzt. Davor darf vermutlich wieder Thomas Müller wirbeln. Auf den Außenbahnen werden wohl erneut Leroy Sané und Serge Gnabry starten.

Zudem wird erstmals Neuzugang Raphael Guerreiro, der zum Start der Vorbereitung einen Muskelbündelriss in der Wade erlitten hatte, im Kader stehen

FC Bayern: Die Aufstellung gegen Preußen Münster

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München heute im Überblick:

Tor

Peretz

Abwehr

Mazraoui

Upamecano

M.-J. Kim

Davies

Mittelfeld

Goretzka

Kimmich

Sane

T. Müller

Gnabry

Angriff

Tel

Aufstellung von SC Preußen Münster: So könnte der Drittligist starten

Die voraussichtliche Aufstellung von Preußen Münster:

Schulze Niehues – Koulis, Kok, A. Hahn – Bazzoli, Kankam Kyerewaa, Mrowca, Preißinger, Böckle – Grodowski, Batmaz

DFB-Pokal: So seht ihr Preußen Münster gegen FC Bayern heute